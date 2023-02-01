胡，怎麼說》烏龍亂槍，溫柔一刀...陳建仁內閣遭藍白黨噴墨汁交相賊!

「溫暖堅韌」陳建仁內閣昨天上任，馬上面對的是藍白兩野黨齊噴墨汁交相賊！

藍白兩在野黨更拿烏龍曝料亂槍掃射、「溫暖」也被歪樓成「溫柔」，再藉溫柔大作惡意文章，醜化為爛泥軟趴在地....；「堅韌」則遭醜化為留任閣員死賴不走。陳內閣成員遭譏為「敗軍之將大集合」，更不在話下。

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陳建仁內閣新上任，不要說沒有「蜜月期」，簡直就是在「敵火下作業」，在野黨「烏賊戰術」噴出的有「毒」墨汁如雨下，陳建仁、鄭文燦及所有新任及留任閣員必須立刻就戰鬥位子接戰！

米蟲、貪財、論文抄襲、高端內閣....，藍軍趙、王、徐三大「潑墨汁專家」率粉團、信眾齊出，白軍也不遑多讓，自稱「最強在野黨」，也極盡醜化陳內閣之能事。

藍白黨歪曲事實，如烏賊噴大量墨汁，就是要「黑」掉陳建仁內閣，摧毀其形象，讓陳內閣對台灣應興之事不能興、應革之事不能革，大事不能成、小事頻出包，讓民進黨無法藉內閣改組重整旗鼓、一新氣象；在野黨的意圖，就是破壞陳建仁內閣在蘇貞昌內昅閣堅定抗百年大疫有成、未來疫後經濟復甦及信心重建中，以溫暖施政取得台灣人民信任。

這當然是一場「認知戰」，背後的「影武者」就是中共政權，目標指向明年1月的總統及國會大選，不惜拖垮台灣、以偭一舉「拉下民進黨」，藍（白）可短暫的分食權力大餅，但是，一黨專政統治中國的中共專制政權則可說是「整碗捧去」，台灣如出現了一個由舔共政黨及政客組成的「親中政府」，則美日歐等自由民主同盟的防中國武力擴張陣線，將出現一個大缺口，亞太的局勢將發生根本性的改變，而中國將是最大贏家，一個中國主導，假和平、實屈膝降服的當年併吞西藏式「和平協議翻版，就要套到台灣頭上。

陳建仁內閣真的是在和時間賽跑，從現在起到明年初大選，只有11個月的時間，每一天都不能蹉跎空過，在面對藍白軍的烏賊噴墨汁戰術，的確面臨兩難，若回應反擊，就落入認知戰陷阱，藍白加網紅、網軍又將故技重施，不斷截取片斷細節，惡意扭曲擴大，並以邪惡視角做審判，反正攪成混水，是非不明、信者信、不信者不信，它們就達到拖住陳內閣、讓其不能好好做事的目的了。

如果陳建仁內閣不理會烏賊們抹黑，那恐怕內閣就要變成只能溫柔的挨刀，「堅韌」則成了任毀任謗、痛苦忍受聲名遭詆毀又不能哀的代名詞了，藍白黨同樣也可達到摧毀陳內閣形象及人民信任的一半效果。

要如何面對「不忠誠的在野黨」的烏賊攻略，府院黨6巨頭領導並集結全黨菁英，敗戰後應能記取慘痛教訓，如何「溫暖堅韌」因應烏賊攻略，相信應已胸有成竹才是。

這篇文章只是一個「野夫」之言而已，就引劉叉那首詩「日出扶桑一丈高，人間萬事細如毛；野夫怒見不平事，磨損胸中萬古刀。」

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