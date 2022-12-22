胡，怎麼說》任意罵人禽獸者，禽獸不如！

郭台銘臉書引「三國演義」小說書中，諸葛亮陣前舌戰罵死王朗的詞句:「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，惡狠狠的飇罵民進黨政府官員。郭董以極端非理性的惡言，罵盡政敵民進黨滿朝官員，他報仇式的惡罵，快意恩仇，可真算是罵的歪歪了，繼續發動仇恨民進黨的藍營政、媒、網、嘴，馬上轟然一片叫好，一時之間擁郭出馬角逐總統大位聲浪如潮湧，這下子他在藍營的聲名與政治利益雙收哦！

但是，任意罵人「禽獸」，那就是「禽獸不如」！以罵民進黨罵更狠、以踐踏台灣防疫成績踩更重，來獲得聲名，即使自己馬上爆紅，但建立在虛偽神話上的終極企圖，終究會被揭穿而破碎。

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以下就是分析:

1，郭台銘引三國演義那一段完全是小說家虛構的情節。蜀漢的諸葛亮和曹魏的王朗，雖然生在三國時代，但根本不可能在戰陣上交手，沒有舌戰的可能，更沒有諸葛亮罵死王朗那回事。郭台銘及他的文膽（或小編），引虛構情節、小說家千年後才偽託、編造出來的文字，做為攻擊政敵的武器，可見他們都長期浸淫在中國封建文化的醬缸中太深，才會一出口就帶著濃濃的中國式的醬缸仇恨腐臭味。

而聲援的、呼應的、加值大罵更多的，藍營諸政媒嘴網們，都是親中、舔共、促統那夥人，「仇恨民進黨」就是他們共同的語言，打倒民進黨也打倒台灣，他們也同樣都是在所不惜。

2，郭董臉書一出嘴其實就是「敵我鬥爭」。他引用小說編造的諸葛亮和王朗那一段陣前舌戰情節，就是蜀魏戰爭的前哨戰，兩軍敵我分明、鬥爭就是「你死我活」，郭董引用戰陣上兩個敵國之間的罵戰言詞，在台灣內部搞敵我鬥爭的意味太濃了，在民主社會台灣，這種搞法是反民主、不道德，更是不倫不類的。

3，以古喻今，誰才是先侍漢再投奔曹魏的王朗?誰才是王朗服侍的曹魏?誰才是諸葛亮罵出「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」的批鬥對象?看小說背景的三國時代，諸葛亮效忠的蜀漢自居繼承漢朝正統、王朗服務的曹魏則是篡漢自立為帝（禪讓當然是假的），當今的王朗，不就是效忠一個中國的紅頂政客、紅頂商人嗎?不就是當年反共、現在親共、舔共的你們那個黨嗎?中共政權建立中華人民共和國取代了中華民國，過去國民黨經常說共匪「竊據」大陸，不就是篡奪嗎?你們還曾稱中共政權為「匪偽政權」!

郭董引諸葛亮之言狠罵民進黨政府官員，如迴力鏢一樣，其實被罵到的是藍營親中舔共那一票他們自己人，其實中鏢的是習近平為頭子的中共政權。

4，郭董真敢罵習大大及中共?我看他不敢!頂多是迴力鏢誤打誤撞而已。只要看鴻海集團富士康在中國鄭州市的工廠，因防疫封控生活困難、大批工人暴動出走事件，中共鄭州市委會只是一個地級市的黨組織，富士康只能配合防疫需索、任其予取予求，不敢吭一聲。在台灣，郭董卻可以予取予求?

民進黨政府有的官員則一副欠罵樣，官本不應與民鬥嘴，因為鬥嘴鬥贏也是輸，何況還鬥輸?民進黨政府如不能快快「清零」、快快重建，還在檢討敗因卻變內鬥，那2024就是輸到脫褲之局。

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