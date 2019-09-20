胡，怎麼說》查緝專刊！31大老誰拿郭台銘好大一筆錢？

這非馬上發布「查緝專刊」不可！「31大老」誰拿郭台銘好大一筆錢？必須趕快查個水落石出，把拿錢大老或大老們糾出，否則，豈不31大老人人有嫌疑？跳到太平洋也洗不清！

趙少康爆料，郭台銘在12日晚上和他見面時跟他說，12日連署在媒體登廣告勸退郭台銘的31位國民黨大老中，有些人拿了郭的錢，數目很大，很不正常，其中一人拿郭的錢，比趙少康過去參選的所有募款、花費都多。

趙少康爆料，郭台銘在12日晚上和他見面時跟他說，12日連署在媒體登廣告勸退郭台銘的31位國民黨大老中，有些人拿了郭的錢，數目很大，很不正常！（資料照）

藍營大名嘴、郭台銘曾延請他擔任競選總幹事、曾有政治金童之稱的趙少康驚天一爆，目前沒見有人出來澄清否認，當然也沒有人出來對號入座承認，因爆料只爆一半，看來必須發布「查緝專刊」才行。

31大老被指有人涉拿郭的大錢案「查緝專刊」試擬如下：

案情：31大老中有人拿郭數目很大的錢，其中一人拿更大。

可能涉及法律：政治獻金法、財產申報法、洗錢防制法、刑法、贈與稅等。

爆料人：趙少康。

爆料依據：郭台銘跟他說的。

錢的數字：不詳（待查，只知數目很大）

拿錢的人：名字不詳、人數也不詳（待查，只知1人拿最大、有些人也拿）

媒體人趙少康。（資料照）

涉及範圍：31大老名單為：連戰、馬英九、蕭萬長、吳敦義、吳伯雄、邱創煥、許水德、錢復、朱立倫、洪秀柱、關中、林豐正、曾永權、郝龍斌、黃敏惠、林正則、林伯豐、賴正鎰、彭蔭剛、陳金讓、陳鎮湘、胡志強、蔡鈴蘭、蔣孝嚴、詹春柏、陳炯松、胡為真、王文燮、金恩慶、曾銘宗、劉兆玄。

以上31大老，當過國民黨主席的就有連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、吳敦義（現任）6人，真的不能等閒視之，拿錢的人、尤其拿最大的「那一人」，必須出來面對，向社會大眾自首或投案，說清楚講明白，以還其他沒拿郭錢的大老清白。如果不出來面對，那就應循線查緝囉，從趙少康、郭台銘開始查訪。31大老中的無辜者，為了自證清白，更應主動全力協查。

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