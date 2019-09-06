胡，怎麼說》問柯：與「邪惡一家親」，卻「討厭外省人」？

以下問題要問台灣民眾黨主席柯文哲：

1，你跟對岸的中國共產黨員「兩岸一家親」，怎麼卻同時回顧大談「討厭外省人」？

專制獨裁就是邪惡，一黨專政的中共政權就是邪惡，你講的「兩岸一家親」，根本就是「邪惡一家親」！

「兩岸一家親」是習近平「欽定」的對台統戰用語，下面一句就是「共圓中國夢」，你要跟邪惡的專制政權一家親，去共圓中國夢，你還有何資格奢談自由、民主、人權、多元的台灣價值？

邪惡專制共犯結構的中國共產黨員，你都要去跟他們一家親，卻又大談「討厭外省人」的過去，他們絕大多數是生在台灣、長在台灣的同胞，大家不分族群共同構築「台灣命運共同體」，你卻在此時強調討厭他們的歷史，這是什麼居心？

你以為用了「討厭外省人」這句，就可證明自己是「綠底」？就可以吸到綠營選票？那你大錯特錯！你的講法不但是對「綠」字代表意含的扭曲，更嚴重歪曲台灣價值！

柯文哲以為用了「討厭外省人」這句，就可證明自己是「綠底」？就可以吸到綠營選票？那柯文哲就大錯特錯！（youtube影片截圖）

邪惡的中共政權，你要一家親；台灣命運共同體的外省朋友們，你卻回頭強調討厭。這不只是矛盾，簡直就是是非不分，價值錯亂！

2，你自稱給郭台銘想好競選主題口號「台灣重開機」，郭董接受與否目前不知道，不過，下一句很好接，在這裡就試接一句「台灣重開機，連結國台辦」，在柯旺互嗆中，曝露了你跟國台辦關係非淺，要把台灣關掉、重開機，不就是要與國台辦做新連結？如果嫌國台辦位階太低，那就改為「連結習大大」好了。

3，你對國軍採購M1A2T坦克、F16V講很多，卻自曝你對國防軍事根本就是草包！

柯文哲自稱某AIT官員對他說，我們又沒叫她買這個（M1A2T坦克）。他還稱橋樑無法負荷坦克重量云云，暗指M1A2T坦克沒用，其實，這些消息早就在網上流傳，大都是中共網軍放出傳佈的假消息，為的是阻止台灣獲得號稱地表最強坦克的M1A2T。柯文哲竟就傻傻的相信了。AIT出來打臉你的說法了，你的AIT官員何在？何況，對台軍售是美國白宮才能決策，你講法實在太low了。

M1A2T坦克的作用及威力，陸軍在反駁並指柯文哲所言是假消息時已指明，就是國土防衛作戰的利器。

當前兩岸兵力態勢，海岸灘頭很難完全固守，中國軍隊的主力坦克99式、96式如進犯，企圖挺進內陸、佔領城市，台灣軍隊的M1A2T坦克可有效摧毀中國軍坦克部隊。

昨天，國軍586裝甲旅成立首支「聯合兵種營」，M1A2T坦克將納入編裝，還包括刺針飛彈、雲豹甲車、無人機等，一個配有M1A2T坦克的聯兵營，就可直接投入戰場，痛擊進犯的敵軍。

柯文哲也對F16V戰機講東講西，說是應把錢投入網軍及無人機，這個論調其實也見諸中共網軍議論，誣指F16V過時啦等等，其實，只看中共對美國宣布售台M1A2T坦克、F16V戰機，簡直氣到暴跳如雷，就知道這兩樣武器對阻止中國併吞台灣的威力。

柯文哲也對F16V戰機講東講西，說是應把錢投入網軍及無人機，這個論調其實也見諸中共網軍議論，誣指F16V過時啦等等。（資料照）

網軍網攻在虛擬世界作戰固然重要，但是，沒有實際兵力，根本無法阻止敵軍實兵入侵；至於無人機，那是下一代戰機，到時才會成為主要空中武器，今後的10年、20年，你不買F16V，難道要放空城、讓中共軍隊長驅直入嗎？何況，高階的無人機，比戰機更貴，像美軍的「全球之鷹」就比F35匿蹤戰機還貴一倍多。

無知，不可怕；無知，自以為知，又掌握權力，那就很可怕。柯文哲曾批判韓國瑜，治國信心在哪？若韓當選總統，他想了就害怕到睡不著！這些話講的很好，不過，看了柯文哲對國防軍事草包發言，又自信滿滿，他批韓國瑜的話，完全可以用在自己身上。那就是韓國瑜、柯文哲若有人當選總統，大家都要害怕！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法