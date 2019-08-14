胡，怎麼說》妖！妖！政治反常，妖氣森森！

人為為偽，反常為妖！以下談的是政治的反常妖言妖事。

「說實話的，開除黨籍！說謊話的，競選總統！」這是什麼樣反常政黨才幹的出來的反常事？簡直反常到妖氣森森。

「說實話的，開除黨籍！說謊話的，競選總統！」這是什麼樣反常政黨才幹的出來的反常事？簡直反常到妖氣森森。前國民黨立法委員陳宏昌（中），因公開批評黨內總統參選人韓國瑜，遭開除黨籍。（資料照）

陳宏昌曾與韓國瑜在立院共事多年，都曾是國民黨立委，他談及韓國瑜的酒色賭等荒唐事，韓國瑜決定提告，那就讓這事在法院見真章、由法院認證吧！

曾大力幫韓國瑜助選高雄市長的楊秋興，則補上更勁爆的，直指韓國瑜，小三、酗酒、夜店是「現在進行式」，韓國瑜則澄清「絕無此事」，但尚未見採法律行動。

國民黨則對陳宏昌，從區黨部、市黨部、黨中央，一天之內就決定開除，對楊秋興也收集資料，準備開除他。

國民黨則對陳宏昌，從區黨部、市黨部、黨中央，一天之內就決定開除，對楊秋興（中）也收集資料，準備開除他。（資料照）

關鍵在陳宏昌、楊秋興講的是不是事實？國民黨未經調查，單憑韓國瑜否認，就開除陳宏昌、準備開除楊秋興，這就是為保韓國瑜的「金身」，寧可殺錯、不可錯殺，並警告黨內，韓國瑜是不准批評的，誰敢不從，黨紀大刀就砍下去！

但是，如果陳宏昌、楊秋興講的是事實呢？那就坐實了這個黨，「說實話的，開除黨籍！說謊話的，競選總統！」

而韓國瑜說的謊還會少嗎？對高市選民信誓旦旦，高雄市長「做好做滿」就是天大的謊言之一而已。

而韓國瑜說的謊還會少嗎？對高市選民信誓旦旦，高雄市長「做好做滿」就是天大的謊言之一而已。（資料照）

如果國民黨不管講實話、說謊話，只要對韓國瑜競選總統有殺傷力、負面效應的，都要開除，那麼，郭、王與台灣民眾黨黨魁柯文哲搞三方會談，更重傷韓國瑜選情，是否更要開除？開除、再開除、下猛藥，那這個黨剩下的就只是沒藥用的「渣」！

「能力可以後天訓練，品德很難！」這句是柯文哲說的，就是在批評韓國瑜，但他卻說，請不要對號入座，卻又補上一刀說，如果平常花天酒地，然後來開會又遲到打瞌睡，這樣就很難訓練...。

柯文哲這句話有沒有說錯？要看他針對誰，如果講的是韓國瑜，應該講的很對呀！不過，這句話用在柯文哲自己身上，好像也很對耶，那就同時也是柯文哲自道了！

台北市長柯文哲前晚接受電視專訪，表示「能力可以後天訓練，品德很難」，被解讀在暗諷高雄市長韓國瑜，對此，柯文哲昨受訪要大家別對號入座。（資料照）

柯文哲那句話，當然不能普遍適用，因為，這等於在說人人都有一個「品德基因」，基因天註定，有壞品德基因的人，怎麼訓練都不會變好，就像罵人是「壞胚子」，這樣講當然不對。

不過，那句反常之言用在「反常」的政治人物身上，好像真的蠻有道理，因為他們的常舉止令人感覺妖氣森森。我也要說，請不要對號入座哦！

還有，柯文哲正要與郭台銘、王金平三方會談，搞一個超級搓圓仔湯，要提醒郭、王、柯的是，人的身體裡有一種「自私基因」，這可是有生物學認證的哦，三人彼此都要防備對方的自私基因正在大爆發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法