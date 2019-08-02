胡，怎麼說》柯字號「台灣民眾黨」─ 掛羊頭賣狗肉！

柯文哲創黨，黨名逕自取用蔣渭水的「台灣民眾黨」，無論怎麼看，柯字號「台灣民眾黨」都是蔣渭水的山寨版，其實就是「掛羊頭賣狗肉」！

無論怎麼看，柯字號「台灣民眾黨」都是蔣渭水的山寨版！圖為昨日（1日）柯文哲在台北，宣布籌組政黨，台北市議員鍾小平（左）、徐立信（右）也出席記者會。（中央社）

柯字號「台灣民眾黨」令我直接聯想到的，就是中共政權在世界各地設立的「孔子學院」，打著先賢的招牌，做的完全不是那回事，根本是「竊」用！

孔子學院跟孔子沒多少關係，它就是打著孔子招牌為中共政權服務的工具，輸出的是一黨專政、習近平思想等所謂民族偉大復興意識形態；柯字號台灣民眾黨也與蔣渭水思想精神沒什麼關係，這個黨可說是柯文哲為自己的政治需要而創立的，以柯文哲更上層樓政治前程為主要目標。

中國透過孔子學院對外輸出影響力，已嚴重威脅全球學術及言論自由。（法新社）

柯字號「台灣民眾黨」的中心思想？這個黨是柯一手打造的柯字號政黨，是為個人政治利益現實需要而設，在當前政治時空環境下，剛好有柯文哲切入瓜分政治版圖的空間，柯文哲看不出有什麼中心思想，這個黨該有中心思想的地方，看來目前也只是一個「洞」！

因此，柯的政治屬性親中，他創的政黨屬性亦隨之。他常念「兩岸一家親」，創黨抬出蔣渭水，而蔣渭水當年有句名言「台灣是台灣人的台灣」，剛剛好打臉柯文哲的兩岸一家親，因為照柯的講法，台灣就是兩岸一家的，就不是台灣人的台灣了，以「台灣民眾」為黨名，怎麼能跟兩岸一家親相容？

柯文哲創黨的同時，柯陣營猛向郭台銘招手，好比放出「釣魚程式」，要釣出號稱「國民黨最強外掛」郭台銘，進行郭柯合，的確，以當前政治現實來說，郭的多金及能量加上柯的人氣聲量，政治能量可望暴衝在政治版圖上攻城掠地，但是，郭、柯都是唯我獨尊型，基本矛盾很多，未來是否統一戰線郭柯合，大家都在看。

柯文哲常念「兩岸一家親」，創黨抬出蔣渭水（中），而蔣渭水當年有句名言「台灣是台灣人的台灣」，剛剛好打臉柯文哲的兩岸一家親！（維基共享）

創黨、退黨，昨天爆發震撼彈連連，柯文哲宣布組台民黨、林昶佐宣佈退出時代力量。觀察其震波方向，其實天差地別，最主要的不同就是「亡國感」危機的有、無。

柯文哲對此無感，照他的兩岸一家親邏輯，即使台灣被中國統一，也無亡國感，本是一家親呀！林昶佐則強烈感受到，如台派輸了2020年這個大局，台灣將走向被統、被併吞、被亡國的終極命運，必須聯手抗中保台，才能救亡圖存。

其實，林昶佐在時力內部路線之爭時，就浮現黨內對台灣危亡感受的重大歧異。邱顯智、黃國昌等無強烈的「亡國感」，所以主張左自己的路、走自己的路，以自己認定的「正義」為標杆。

其實，林昶佐在時力內部路線之爭時，就浮現黨內對台灣危亡感受的重大歧異。（資料照）

有人以人的身體比喻守護國家主權、揭弊維護社會公平正義兩者，邱顯智、黃國昌等的主張，好比那是左、右手，都很重要，健全左手為右手，揭弊就是為時力發展壯大、更為台灣的未來要更好，所以要窮盡揭弊到底，蔡英文及民進黨受重傷亦不必顧及。

林昶佐等的主張則比為國家主權是頭、揭弊正義是手腳，如果沒了頭，手腳再健康也都廢了，所以，必須分優先次序，當前最緊急的是團結抗中保台。

以上兩種主張激烈震盪，不只在時力而已，最近在社會很多人都發生，是非對錯不是誰就能一言論斷的，只能各自感受。

談到「亡國感」，的確很多台派知識界包括老、中、青，近來的「亡國感」頗深，他們大都不在政治權力場域中，卻為台灣操危慮患！

最近，看到香港反送中的局勢，他們在絕望中抗爭，找幾絲絲渺茫的希望！台灣在仍有選擇的時候，如果在關鍵時刻選擇錯誤的不歸路，有一天，路絕盡了，沒有選擇了呢？但願不要有那一天！

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