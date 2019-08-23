胡，怎麼說》823，打共匪！823，反送中！823，3人同框怪怪的！

823，打共匪！共軍（當年稱為匪軍）在1958年8月23日18時30分，集中大砲600門，猛烈砲擊突襲金門，兩個多小時內，落彈高達5.7萬發。國軍金防部副司令趙家驤、章傑、吉星文殉職，數百名官兵傷亡，國軍隨後反擊。

823，打共匪！共軍（當年稱為匪軍）在1958年8月23日18時30分，集中大砲600門，猛烈砲擊突襲金門，兩個多小時內，落彈高達5.7萬發。（截自網路）

兩軍隔海砲戰激戰多日，海軍艦對艦互轟、空軍戰機交戰多次。9月26日，國軍八吋榴彈巨砲上陣，直接轟擊共軍砲陣地及運補車站，有效壓制共軍砲火，10月初以後，共軍因砲擊無法得逞，又被我方砲火猛烈反擊受創不輕，砲擊密度漸減並改為單打雙不打（逢單日砲擊、雙日休兵），但直到1979年1 月1日才完全停止，在此之前，在報紙上仍偶而看到「匪砲擾射金馬」消息。

當年，大家一齊打共匪、守金馬、保台灣、捍衛中華民國！絕對沒有像無恥退將講的國軍、共軍都是中國軍那回事，那些去北京聞唱中國國歌而起立、聽習近平訓話的無恥無格之輩，當年如果敢做叛國惡行，早就被兩蔣下令:拉出去槍斃！唉，如果早知道，清除少數匪類，現在就可減少一些禍害。

823，反送中！香港人民反送中，進入第12週，今天的主活動是「香港之路」，大家手牽手，構築「人鏈」，前進圍繞中共駐港中聯辦。反送中的香港之路，就是爭取通往自由之路、民主之路、人權之路，送中，就是反向而行，反自由、反民主、反人權，通往專制極權之路！

823，反送中！香港人民反送中，進入第12週，今天的主活動是「香港之路」，大家手牽手，構築「人鏈」，前進圍繞中共駐港中聯辦。（路透社）





送中、反送中，你選擇那一邊？台灣人民生活在自由、民主、人權之國度，當然要撐香港之路。卻有中國黨、親中舔共政客，極盡諂媚中共之能事，向中共作態拋媚眼，怕惹怒中共、不敢聲援反送中，他們生活在自由、民主、人權的台灣，做的卻是把台灣的自由、民主、人權葬送在中共專政極權的黑暗中，而且還滿口「台灣整體利益」。天下最無恥之人，大約就是這樣吧！

823，郭台銘、柯文哲、王金平，要在台北市的823紀念音樂饗宴上3人同框。3人要的都是「總統路」，今後如3人同一路，那823的3人同框只是開始；如從此各走各的天涯路，823同框就成為分手照。其實都要看未來幾天檯面下怎麼搓！

823，郭台銘、柯文哲、王金平，要在台北市的823紀念音樂饗宴上3人同框。（直播截圖）

不過，3人在823演出同框，有沒有在政治利用莊嚴的823？套句柯P自己常說的話:怪怪的！

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