胡，怎麼說》柯文哲，這個黨，這個人，這張嘴！

柯文哲創的台灣民眾黨成立了，「這個黨」是什麼樣？要看「這個人」，尤其要看「這張嘴」！

「這張嘴」最近吐出什麼？先看他組黨起手式的「烏賊噴墨術」，沒證沒據就指控抹黑「蔡英文總統身邊的人都貪汙」，昨天他的黨生日，他起先仍死鴨子硬嘴巴，後來承認失言，自己多講了個「都（貪汙）」字；之後自己又解釋說，國家資源不當使用也是貪腐；之後又說，不服氣你去做民調，看民進黨有比國民黨清廉嗎？

柯文哲創的台灣民眾黨成立了，「這個黨」是什麼樣？要看「這個人」，尤其要看「這張嘴」！（資料照）

看這張嘴、這個人，這個黨是什麼德性就八九不離十！「都」字可以隨口亂加嗎？例如，「柯市府有貪官汙吏」，你可以說「柯市府都是貪官汙吏」嗎？當然不行！柯文哲卻反嗆「高興不高興隨便你」。

還有，貪不貪、廉不廉，可用民調決定嗎？那麼，把柯文哲及市府政務官都來做貪腐民調，政治支持你的人說你清廉、反對你的說你貪腐，你聲勢弱的時候即使沒拿錢也變貪腐，這根本就是空中「公審」，而不是司法按程序及證據辦案。柯文哲嘴巴講民調，好像很科學，但腦袋裡都是封建威權那一套！

再看「國家資源誤用就是貪腐」，應是從「錯誤的決策比貪汙更可怕」這句名言而來，如要論資源誤用，選舉選錯人，恐怕更是最大的人力資源誤用、也是造成國家資源誤用的主因，柯文哲應該先反省自己才是！

他日前與中國城市交流時宣稱，無人電動車將使前瞻計劃6000億元軌道建設泡湯，就是在批蔡政府國家資源誤用。但是，無人電動車要做大眾運輸，如不走土地及能源效率最高、最經濟的軌道系統，難道要在空中飛？回顧一下他講過的O-bike一定會把U-bike幹掉，現在呢，誰敢掉誰呀？不懂卻掌權還想更上層樓又亂講企圖影響政策，才真的比貪腐更可怕！

回顧一下柯文哲講過的O-bike一定會把U-bike幹掉，現在呢，誰敢掉誰呀？不懂卻掌權還想更上層樓又亂講企圖影響政策，才真的比貪腐更可怕！（資料照）

這張嘴講東講西的還很多，像柯文哲稱獅子老虎在非洲和平共處、各獵捕各的動物（形容他與郭台銘關係）。但是，老虎分布在亞洲、獅子在非洲，各自稱王，生活地理領域各不相同，自然生態上哪來在非洲和平共處、各獵各的食物那回事？

柯嘴與韓國瑜嘴犯過同樣錯誤的是，都批蔡英文把台灣從亞洲4小龍的頭變末尾，其實，台灣從1960年代亞洲四小龍崛起之時起，從未居龍頭，都是當老3，現在韓國追上來了，香港漸漸下滑，但排名仍差不多，台韓仍是3、4之爭，以人均GDP來看，用國際匯率計算，台灣輸南韓，用PPP計，台灣勝南韓，人類發展指數排名台灣21、南韓22，兩國競爭激烈，以GDP總值來看，韓、台因人口多、土地大，則分居4小龍的1、2名。台灣從未當龍頭，柯韓所謂從龍頭變龍尾，根本都是胡說八道。

柯嘴與韓國瑜嘴犯過同樣錯誤的是，都批蔡英文把台灣從亞洲4小龍的頭變末尾，其實，台灣從1960年代亞洲四小龍崛起之時起，從未居龍頭！（資料照）

再看柯文哲對香港人民反中抗爭，竟笑稱香港人民到台灣旅遊太多，都被台灣人汙染才這樣。竟拿這種嚴肅的事來開黑色玩笑，果然狐狸露出尾巴了！

柯文哲又稱，如果郭台銘參選總統，民進黨一定打他是香港前特首「董建華2.0」。董建華是紅頂商人出身、現任中國全國政協副主席，也是撐香港現任特首林鄭月娥的大靠山、支持林鄭以警黑鄉暴力鎮壓反送中抗議群眾的幕後黑手。若說林鄭是當今香港局勢惡化至此的「禍首」，那董建華就是「罪魁」之一。

郭參選與否目前不知、他如出馬民進黨會如何應戰目前言之過早，但柯文哲為何此時抬出董建華2.0？自己想當林鄭？把郭台銘當董建華2.1在背後撐自己？反正這張嘴怎麼講、這個人怎麼想，只有他自己知道。

郭參選與否目前不知、他如出馬民進黨會如何應戰目前言之過早，但柯文哲為何此時抬出董建華2.0？（資料照）

這個黨，這個人，這張嘴，可議論批評的，真的是罄竹難書、族繁不及備載！不過，即使烏賊戰術噴墨很多，對於台灣民眾黨誕生，當然要祝福他及他的黨生日快樂！

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