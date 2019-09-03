胡，怎麼說》問韓：你向誰謝謝？敲郭：你罵誰暴政？

換瑜？去郭？藍軍陣營最近內戰打的火熱，但是，不管換瑜、去郭，以下兩個問題必須問韓、敲郭。

問韓：韓國瑜，你向誰謝謝？敲郭：你罵誰暴政？

先問韓，對於這香港反送中運動，港警以暴力手段血腥鎮壓，韓國瑜被問到對此事件的看法時，僅用「謝謝」2字回答就快閃。

對於這香港反送中運動，港警以暴力手段血腥鎮壓，韓國瑜被問到對此事件的看法時，僅用「謝謝」2字回答就快閃。（中央社）

謝謝，是閃躲問題的方式，為何你要閃躲？對於香港反送中，你很懼怕，避之唯恐不及，因為，香港人民用生命、用血肉、用青春、用前途、流淚、流血、流汗抗爭的對象，就是你親中擁抱的中共駐港中聯辦以及背後的中共政權。

你說的「謝謝」是向誰說？是不是暗中在謝謝香港暴警？是不是在謝謝你曾見面且高度讚賞的林鄭特首？而林鄭就是送中條例的始作俑者、香港暴警肆無忌憚動用暴力鎮壓人民的指使者及撐腰者。

韓國瑜說的「謝謝」是向誰說？是不是暗中在謝謝香港暴警？是不是在謝謝你曾見面且高度讚賞的林鄭特首？圖為昨日香港學生罷課怒吼！要林鄭月娥回應5大訴求。（彭博）

8月5日，你曾稱香港反送中運動為「動亂」，現在港警升高暴力程度到血腥鎮壓，你只說「謝謝」，連個1字的譴責話語都不敢說，可見你自始至終都與林鄭、與中聯辦，都一鼻孔出氣！

敲郭：郭台銘日前大罵蔡英文總統，還高喊「暴政必亡」。要敲郭問的是，「暴政必亡」4字你在罵誰？你竟用這4字罵實施自由民主的台灣領導人，「暴政必亡」是兩蔣時代國民黨罵毛澤東的中共政權用語，但你現今卻對一黨專政、一人獨裁的中共政權，以及「今之毛澤東」習近平，都不敢批評半個字。

自由民主你叫做「暴政」，那麼，專制獨裁你叫做什麼？相對之下，那應該叫做「仁政」囉？港警血腥暴力鎮壓反送中，也是應當的囉？否則，你為何不批評它？反民主反到顛倒是非、價值錯亂，實莫此為甚！

郭董病了！乘著這一波「換瑜風波」氣旋再起的郭董，其實也跟韓國瑜一樣，患了一種中國式「權力飢渴症候群」的政治病，病源就在否定台灣現在，未來仰望中國。

乘著這一波「換瑜風波」氣旋再起的郭董，其實也跟韓國瑜一樣，患了一種中國式「權力飢渴症候群」的政治病。（資料照）

當韓國瑜模式捲起的歪風已快速衰落，郭台銘若以為可以複製去年的韓國瑜模式，不分青紅皂白的亂罵當今政府，狠罵搶打蔡英文，興就可起自己的郭旋風，邊緣化韓國瑜，並打倒及取蔡英文而代之，那麼，這個算盤肯定是打錯了。

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