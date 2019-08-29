胡，怎麼說》藍營中秋最焦慮－郭台銘、韓國瑜

迎中秋、待月圓，藍營今年中秋最焦慮，焦慮的核心就是郭台銘動向，擔心「中秋月圓日、藍營分裂時」。藍色焦慮的總合，就是韓國瑜犯錯一個接一個、民調直直落！

藍色焦慮也傳染到紅色中國，中共對郭韓競逐也很焦慮，中共喉舌央視分析郭如參選對韓選情的利弊，並有如對韓國瑜及國民黨下「指導棋」，認為韓要勝選應在最後時刻採有效措施，阻止郭台銘參選。

中共喉舌央視分析郭如參選對韓選情的利弊，並有如對韓國瑜及國民黨下「指導棋」，認為韓要勝選應在最後時刻採有效措施，阻止郭台銘參選。（中國央視youtube截圖）

中共的「紅色焦慮」，緣自本以為綠營蔡英文勢弱，它掌中一副好牌，聽郭、韓、柯3個洞，胡牌易如反掌，任誰拿下總統寶座都是贏，不料，兩個月下來，蔡英文聲勢穩定上升，它聽的3個洞都可能是「空洞」！

郭台銘最近密集整軍經武，結合王金平已定、整合柯文哲也接近成熟，郭柯王三結合，磨刀霍霍向豬羊，寶刀準備再出鞘，加入2020年總統戰局，與蔡英文、韓國瑜三腳督決戰。

政壇這兩天一下子傳出郭將在914宣布參選、一下子傳出中秋「起義」（那豈不是會被聯想中秋殺韃子故事？），眾名嘴言之鑿鑿爆料加料，一時之間，風聲鶴唳、草木皆兵、郭軍壓境，一股旋風捲起藍營最深層的焦慮。

郭軍壓境，一股旋風捲起藍營最深層的焦慮。（資料照）

郭台銘在國民黨內切選失敗後，如確定捲土重來，可能參選方式有3:

1，脫離國民黨，並擇定副手搭配，在9月13日到17日申請成為參選總統、副總統被連署人，通過公民連署門檻後，在11月18日到22日登記成為總統、副總統候選人。

2，脫離國民黨，但不採連署成為候選人方式，而由可推荐總統副總統候選人的親民黨（時力黨也有資格）推荐參選，那麼，只要在上述登記日登記即可。本案的好處是戰線可延長到11月22日，不必急著在9月中就決定，這應該是昨天傳出郭台銘準備聯合親民黨主席宋楚瑜風聲的原因；但是這樣做的壞處是不經連署讓人觀感不好，看來比較low，所以這應該只是備案 。

3，不脫黨、等待「換瑜立郭」，中選會接受登記時，對政黨推荐的候選人，完全看那張政黨推荐書發給誰，如果國民黨決定換掉韓國瑜，由郭台銘上陣，只要黨內決定改提名郭、把推荐書發給他即可。但是，韓國瑜及其陣營又不是吃素的，眾韓粉又豈能善罷甘休？程序雖簡單，不過一紙政黨推荐書，但政治現實上，不敢說沒有可能，但可能性極低。

藍營原以為一手好牌卻打成這樣糟糕，所提名的韓國瑜「內憂外患」深重，本身問題就很大，又不斷出包犯錯失言是一個要因。

藍營所提名的韓國瑜「內憂外患」深重，本身問題就很大，又不斷出包犯錯失言。（資料照）

像他的太太李佳芬名下的豪宅農舍，涉及違建違法，昨天卻自曝幾天前賣掉了（絕對不是捐），但是，違建怎麼賣的？留下更多疑雲，何況，即使財產可以賣出移轉，特權違建多年的責任是不能移轉的，韓國瑜當然要負責！

韓國瑜去年市長選舉時，被稱為「一人救全黨」，現在選總統時氛圍卻變成「全黨救一人」，但是，全黨如何救一人？他救的起來嗎？救不起來怎麼辦？為了救黨、救國，必須換瑜，否則就須另起爐灶，這正是郭台銘參選總統的最重要切入點。但是，宣布參選，郭台銘就從國民黨及韓國瑜的「內憂」升級成為「外患」。

國民黨選情逆轉變劣的要因之二，就是親中色彩太濃，面對爭民主、自由、人權的香港反送中運動，因顧忌惹怒中共，不但不敢表態聲援反送中，甚至與中共一鼻孔出氣，讓台灣人民看清其面目。

李佳芬名下的豪宅農舍，涉及違建違法，昨天卻自曝幾天前賣掉了（絕對不是捐）。（資料照）

郭台銘的動向，國民黨魁吳敦義那幫人根本左右不了，吳敦義甚至被藍營人士點名為搞壞一手好牌的「罪魁禍首」，郭如要參選，何必在乎黨紀？而且，依國民黨現況，如果郭勝選，國民黨全黨都會靠向他。

唯2可能左右郭動向的，

1，能不能勝選？這個政治算盤最後決策只能由他自己打。

2，中共高層是否決定在郭、韓之間挺誰？這個外部因素只能持續觀察。

不過，看了柯、旺之戰比拚，誰才與中共國台辦最麻吉那場戲，令人聯想的是，未來會不會發生郭、韓（加吳）比拚，誰最能與中共極高層交杯？相較之下，柯旺之戰只是紅色小聯盟2A級，這才是紅色大聯盟級的哦！

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