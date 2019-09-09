胡，怎麼說》韓國瑜粗話打「內戰」，郭董輕輕一撥...

韓國瑜昨晚在新北市大造勢，距離總統選舉投票日還有4個多月，現在拚場實在太早，韓國瑜造勢針對的目標，不是綠營蔡英文，而是衝著郭台銘而來！

韓國瑜造勢針對的目標，不是綠營蔡英文，而是衝著郭台銘而來！（資料照）

韓國瑜及眾韓粉現場口號喊「下架蔡英文」，當前真正意圖是「阻止郭台銘上架」。這其實就是高規格在打藍營「內戰」，侯友宜、朱立倫看的很清楚，當然不願去攪合。

韓國瑜及傾巢而出的韓粉，大軍雲集壓境，萬箭齊發，警告郭台銘不得輕舉妄動，但是，只見郭董出手輕輕一撥，冷回一句話「拚場不如拚世界冠軍」，韓家軍萬箭掉滿地！

郭台銘的動向，對韓國瑜而言，本就如芒刺在背，因為郭台銘如取代韓、而戰力勝於韓。

最近，韓國瑜自己說錯的話、做錯的事，一波接一波，波濤洶湧，席捲而至，民調直直落，「換瑜」本來像是自導自演的苦肉計，卻愈來愈可能變成弄假成真。

「我已經準備好了！」這句話不必郭董自己說出，只要觀察其動作就可知道。說白了就是，如「換瑜」，郭台銘可立馬頂上，而且藍軍整體戰力（總統加立委大選）馬上增強一倍以上；如不換瑜，郭對參選也準備好了，只差一個決定而已。

「我已經準備好了！」這句話不必郭董自己說出，只要觀察其動作就可知道。（資料照）

保韓之必要、壓郭之必要、釘緊黨中央之必要！距離傳聞的「中秋起義」、或申請成為參選總統被連署人截止日的917，時間都已十分急迫，韓國瑜陣營此時在全國最大票倉新北市大造勢，就是在打藍營「內戰」，意圖同時達到以上3個目的。

韓國瑜在造勢會上，連爆粗口，現場還要眾韓粉跟著他齊爆粗口，並誣指名嘴們拿錢「黑韓」，其主要針對性，不言可喻。

不過，郭台銘又不是被嚇大的，韓國瑜及韓粉傾巢而出，大陣仗造勢，展示「非韓不投」的鐵粉實力，可以保韓、可以釘緊黨中央，但要嚇退、嚇倒郭董，恐怕仍差很大，郭董參選總統與否，唯一需要評估的就是「勝率」，如能勝選，他就是黨中央，何需顧忌現在的黨中央？

郭台銘的競選總統大戰略，就是邊緣化韓國瑜、決戰蔡英文；韓國瑜的大戰略則是，嚇阻郭台銘不加入戰局、唯一藍軍挑戰蔡英文；蔡英文的大戰略則是兵來將擋、水來土掩，不管對決、三角督、四邊合戰，都要拿第一。

中秋節前後，郭、韓之戰將激烈上演，台面上下，精銳盡出，保證絕無冷場！

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