胡，怎麼說》郭韓、吳郭、韓朱、吳朱，北京拍板？

藍軍幾個要角最近都在玩繞圈圈遊戲，王幾乎不見王（所謂的天王），彼此要見面繞經第3、4者傳話還見不成，簡直是呎尺天涯，而圈圈愈繞愈緊、幾乎就如螺絲快要鎖死，中秋節前後將見真章！

換不換瑜、去郭留郭，拉鋸激烈之際，藍營大頭們繞圈圈也就吧了，怎麼繞來繞去傳出有人繞到北京去？令人質疑是要向北京報備、請示、拍板才行嗎？那才真的是腦袋進水、沒藥醫了！

先看郭、韓。7月中國民黨總統初選底定、韓勝郭敗之後，至今近50天了，郭、韓仍是王不見王，韓稱透過管道、也打幾次電話，都接不上線，倒是兩陣營最近「打」的愈來愈火熱，換瑜、去郭聲浪，不管風從那裡來，或一方陣營自導自演苦肉計，都互相懷疑是否對方興風作浪。

7月中國民黨總統初選底定、韓勝郭敗之後，至今近50天了，郭、韓仍是王不見王。圖為郭台銘。（資料照）

再看吳、郭。韓國瑜找不到郭台銘，於是找黨魁吳敦義聯絡，吳敦義也未與郭見到面，請郝龍斌會見郭，其間又傳出吳曾委請張顯耀打電話找郭...。反正繞了好幾個圈圈、繞經第3、4者，郭韓、吳郭之間，還是王不見王。

又看吳、朱。朱立倫初選敗陣、落到第3，講出團結、大局等場面話後，就出國散心、療傷止痛去也，這兩天才回國，但是，吳敦義、朱立倫也幾乎不見面，只有放話及隔空喊話。侯友宜以服務400萬新北市民為重、市政優先，拒接韓競選總部主委，黨中央才又想到朱立倫，想請朱勸侯接下來，不過，也僅見隔空放話而已。

吳敦義（中）、朱立倫也幾乎不見面，只有放話及隔空喊話。（資料照）

也看韓、朱。朱立倫今年初原在國民黨總統初選的民調領先，卻在吳敦義一手幾番操弄下，幾經波折，而落得大敗，總統候選人變成韓國瑜，朱立倫擺出風度喊喊團結可以，但要他當韓國瑜的轎夫為韓扛轎，目前恐強人所難。

上週政壇突然傳出「韓朱配」，有人放話試風向，先收編朱立倫及朱系人馬，但馬上被揶揄為「阿斗配諸葛」，而且阿斗統帥三軍、大權在握，諸葛只是備位的花瓶，放出的這個「配」，恐怕只是個「呸」！

上週政壇突然傳出「韓朱配」，有人放話試風向，先收編朱立倫（左）及朱系人馬，但馬上被揶揄為「阿斗配諸葛」。（資料照）

並看韓、侯。韓國瑜日前宣布競選政見，重啟核四列為要項，這根本衝著新北市長侯友宜而來，他卻看電視才知道，怒火不爆發還能算「漢子」嗎？重啟核四議題，朱立倫自己在新北市長任內都不敢碰，現在卻附合馬英九等擁核人士論調，但侯友宜是現任市長，如果挺韓、朱重啟核四，想連任恐怕困難重重，他講的400萬市民為重，當然也包括反對重啟核四。韓即使收編了朱，想要從而收編侯，就沒那麼容易！

韓國瑜日前宣布競選政見，重啟核四列為要項，這根本衝著新北市長侯友宜（中）而來，他卻看電視才知道，怒火不爆發還能算「漢子」嗎？（中央社）

藍營有人放出韓朱配風聲之外，也傳出以不分區立委第一名、立院龍頭之位來拉住郭台銘，這真的曝露國民黨「分贓政治」的本質。

不過，郭台銘就是志在總統，除了總統，其他免談！想用立法院長之位來換他不競選總統？沒魚蝦也好，這未免太看低了郭台銘，只有4兩棉花，除了免彈（談）還是免談！

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