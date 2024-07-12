自由開講》習近平治水神話破滅，洞庭湖潰堤揭示管理失敗

◎林文

中國最近的洞庭湖潰堤事件，暴露中國官方媒體一貫的吹捧習近平治水政策的虛假面貌，根據中共官方媒體報導，5日下午洞庭湖一線堤防突然潰堤，不到24小時內決口擴大至226公尺，然官方卻宣稱「無人員傷亡」，與網上流傳的消息嚴重不符，此事件揭示中共當局在防汛管理上的失職，更暴露官媒一再吹捧習近平治水論述與事實脫節的假象。

中國洞庭湖5日發生潰堤，導致眾多房屋及農田被淹沒。圖為7日所拍攝到的淹水慘況。（法新社）

針對這次潰堤事件，中共官方迅速展開所謂的「緊急應對措施」，包括習近平和李強的高調指示，以及官方媒體對救災資金和人力投入的詳細報導，習近平指示要及時轉移並妥善安置受威脅地區群眾，全力展開救援工作，然這些官方聲明和數據，與實際情況形成強烈對比，網民紛紛指出，潰堤事件中的救援措施明顯不足，甚至有用沙子不裝袋直接抗洪的荒謬操作，顯示中共政府對防汛準備的疏忽和無能，也暴露官方掩蓋管理不力的假象。

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面對官方媒體的一再吹捧和虛假報導，引發中共網民不滿，指責官員在防汛準備上的疏忽和貪腐問題，網傳影片顯示，當局在汛期前對洞庭湖大堤進行加固，但潰堤事件仍然發生，這進一步加深民眾對官方數據和報導的質疑，許多人指出，官方只會吹捧習近平的治水政策，卻無法真正解決問題，這次事件完全是人禍，最可憐的永遠都是老百姓，這些真相的揭露，反映民眾對政府管理不力和官媒虛假報導的失望與憤怒。

洞庭湖潰堤事件發生後，當地政府迅速採取信息封鎖，要求民眾不得對外發布任何訊息，然這種做法無法掩蓋事件的真相，反而引發更多批評，中共當局擋水不行，擋消息卻很在行，此次事件顯示，中共當局若繼續依賴虛假宣傳和信息封鎖，最終只會付出更高的代價喪失民心。

潰堤事件官方顯示與事實嚴重脫節，官方數據與實際情況的矛盾，民眾反應與真相的揭露，以及信息封鎖與虛假宣傳，這些都表明，中共當局的管理不力已無法再掩蓋，若要真正解決問題，重建民眾對政府的信任，中共需要正視問題，進行切實有效的改革，而非依賴假宣傳和信息封鎖，洞庭湖潰堤事件是一個警鐘，提醒中共當局必須改變治國思路，以真實、透明和負責任的態度面對。

（作者為水利局退休員工）

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