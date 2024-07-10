自由開講》洞庭湖堤防決堤事件：貪汙對防洪工程的致命影響

◎林哲宇

在長江及洞庭湖流域洪水高漲的背景下，湖南省華容縣團洲垸的洞庭湖堤防於7月5日傍晚出現決堤，短短一個多小時內決堤寬度從10公尺擴大至近100公尺，當地警方迅速進行交通管制，僅允許防汛車輛通行。此次事件引發對中國華南地區防洪措施及治水貪汙問題的廣泛關注。本文將分析此次防洪失敗是否與當地治水貪汙案相關。

中國洞庭湖5日在湖南省華容縣團洲垸潰堤，當晚5000餘居民緊急撤離。（法新社）

治水貪汙的普遍性

中國華南地區歷來洪災頻發，防洪工程的重要性不言而喻。然而，近年來華南地區多次曝出治水貪汙案件，涉及貪汙挪用防洪資金、虛報工程費用等問題，嚴重影響防洪工程質量。湖南、廣東等地多次出現官員貪汙防洪資金，這些資金本應用於堤防建設和維護，卻被挪用，導致工程質量不達標，甚至形同虛設。

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堤防決堤的前因後果

根據報導，決堤前堤防已出現滲水現象，但官方封堵措施未能成功，最終導致堤防迅速決堤。此現象表明堤防質量可能存在嚴重問題。合格的防洪工程應能有效抵禦洪水侵襲，但質量不達標的堤防在洪水壓力下極易出現滲水甚至決堤。

基層政府的應對能力

決堤事件發生後，當地政府迅速組織救援力量進行封堵和疏散，但這些措施未能阻止決堤口的迅速擴大。這可能也與治水貪汙問題相關，因為貪汙行為不僅導致防洪工程質量不達標，還可能造成防洪資金不足，影響基層政府的應急處置能力。貪汙行為也可能導致防洪物資和設備不足，進一步削弱防洪應急能力。

綜上所述，治水貪汙問題對此次洞庭湖堤防決堤事件的影響不容忽視。雖然目前尚無確切證據顯示此次決堤事件與貪汙案件直接相關，但從過去的貪汙案例和此次事件的經過來看，貪汙行為對防洪工程質量和政府應急處置能力均產生了負面影響。防洪工程質量不達標使堤防在洪水面前脆弱不堪，基層政府應對能力的不足則加劇了災害的嚴重性。

（作者為政大政治系學生）

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