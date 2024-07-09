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自由開講》中國食安問題嚴重，大家還敢吃嗎？

2024/07/09 11:49

◎林獻

中國的食品安全問題由來已久，歷史上多次發生過嚴重的食安事件，從2008年的三聚氰胺奶粉事件，到近年的福壽螺事件，都暴露出中國食品行業中存在的巨大漏洞和監管不力，這些事件不僅對消費者健康造成威脅，也嚴重損害消費者對國內食品安全的信任，儘管政府不斷加強食品安全法規，並採取多種措施進行整頓，但食安問題依然層出不窮。

最近的福壽螺事件進一步揭示中國食品行業的亂象，多家媒體報導，不少螺肉加工場為壓低成本，選擇用價格低廉的福壽螺代替普通螺肉，福壽螺雖然外型與一般螺肉相似，但其身上攜帶大量寄生蟲，若處理不當，食用後可能導致嚴重的健康問題，這一事件再次暴露出一些不良企業為追求商業利益，犧牲消費者健康，同時也反映出監管部門在食品安全監督管理上的不足，無法及時發現和制止這類違規行為，此次福壽螺事件發生後，中國當局雖然迅速查封涉事企業的貨物，並展開調查，對違法企業進行嚴厲處罰，許多大型食品企業也開始注重產品質量，強化內部管理，提升食品安全標準，然這些措施的效果仍有待觀察。

中國近日爆出有不良業者選擇用價格低廉的福壽螺代替普通螺肉。福壽螺示意圖。（資料照）

面對食品安全問題時，消費者應懂得自我保護，提高食品安全意識，選擇信譽良好的品牌和商店購買食品，避免購買來路不明的產品，另注意食品的標識和包裝，特別是對一些容易被混淆的產品，如螺肉製品，可以通過觀察螺尾形狀等方法來辨別，以及保持良好的飲食習慣，儘量選擇新鮮和天然的食材，減少對加工食品的依賴，若在飲用時出現食物中毒等症狀，應及時就醫，並向有關部門舉報，以便及時查處問題食品，避免更多人受害。

（作者為衛生管理員

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