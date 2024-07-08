晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共施壓無效！台灣藝文自由獲得法國肯定

2024/07/08 10:59

◎李玟靖

今年的法國外亞維儂藝術節（Festival Off d'Avignon，外亞）台灣首次受邀擔任藝術節的主題國，並在開幕遊行中走在首列，這本是台灣文化的一大盛事，卻在開幕前夕面臨一場中國的外交打壓，外亞在開幕前夕收到來自中共的強烈施壓，要求台灣不得擔任主題國，否則將退出外亞，這一舉動使主辦單位感到十分為難。

第58屆外亞維儂藝術節於2日揭幕，開幕遊行中，台灣表演團隊展現藝術節首屆主題國的氣勢。（資料照／文化部提供）

中共不許任何國際活動承認或宣揚台灣為主權獨立國家，並常以經濟或政治手段向國際組織施壓，然此舉不僅激起法國藝術界的反彈，也引發國際社會的關注與討論。

面對來自中共的壓力，外亞維儂藝術節負責人展現出極高的智慧和堅定的立場，共同主席大衛（Harold David）和杜明戈斯（Laurent Domingos）在接受採訪時，表達他們對藝術節獨立、自主、多元與自由精神的堅持，法國認為台灣參加外亞藝術節已有17年，雙方的合作非常愉快，因此台灣成為主題國是他們的選擇和決定，中共無權干涉，未來如果中共想參與，也可能受邀，但絕不會因其他客人的不和而趕走現有的貴賓，並進一步指出，台灣以其文化自我定義，成為國際上獨特的身份，儘管台灣不被聯合國和許多國家承認為國家，但外亞藝術節希望支持台灣，協助其文化向世界傳播。

台灣駐法國台灣文化中心主任胡晴舫則表示，儘管面對中共的施壓，藝術節氣氛依舊熱烈，中共的打壓無效，現場並未受到干擾，這種文化交流的熱情不僅是對藝術的追求，更是一種對自由和多元價值的堅守。

此活動反映台灣和法國在文化交流和價值觀上的深厚友誼，這次事件無疑深化兩國之間的友誼，也讓更多人關注到台灣的文化和藝術成就，台灣不僅帶來豐富的文化表演，還展示在國際藝術界的影響力，法國藝術節對台灣文化的支持，不僅是對藝術的尊重，更是對多元文化和獨立精神的堅持。

藝術節是一個多元和自由的平臺，應該包容不同的聲音和文化，而不是因為威脅而改變立場，筆者認為國際社會應共同捍衛文化的多樣性和自由，反對任何形式的脅迫和暴力，藝術不應被政治所左右，應該保持其獨立和自由的本質。

這次事件再次凸顯台灣在國際舞台上的困境，同時也顯示出國際社會對台灣文化的認可和支持，外亞維儂藝術節的堅定立場，不僅是對台灣文化的肯定，也是對藝術自由和多元價值的堅持，面對來自中共的威脅，法國藝術界和台灣文化工作者用行動表明，藝術的力量能超越政治的界限，為世界帶來更多的理解和包容。

（作者為藝文工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書