自由開講》中共施壓無效！台灣藝文自由獲得法國肯定

◎李玟靖

今年的法國外亞維儂藝術節（Festival Off d'Avignon，外亞）台灣首次受邀擔任藝術節的主題國，並在開幕遊行中走在首列，這本是台灣文化的一大盛事，卻在開幕前夕面臨一場中國的外交打壓，外亞在開幕前夕收到來自中共的強烈施壓，要求台灣不得擔任主題國，否則將退出外亞，這一舉動使主辦單位感到十分為難。

第58屆外亞維儂藝術節於2日揭幕，開幕遊行中，台灣表演團隊展現藝術節首屆主題國的氣勢。（資料照／文化部提供）

中共不許任何國際活動承認或宣揚台灣為主權獨立國家，並常以經濟或政治手段向國際組織施壓，然此舉不僅激起法國藝術界的反彈，也引發國際社會的關注與討論。

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面對來自中共的壓力，外亞維儂藝術節負責人展現出極高的智慧和堅定的立場，共同主席大衛（Harold David）和杜明戈斯（Laurent Domingos）在接受採訪時，表達他們對藝術節獨立、自主、多元與自由精神的堅持，法國認為台灣參加外亞藝術節已有17年，雙方的合作非常愉快，因此台灣成為主題國是他們的選擇和決定，中共無權干涉，未來如果中共想參與，也可能受邀，但絕不會因其他客人的不和而趕走現有的貴賓，並進一步指出，台灣以其文化自我定義，成為國際上獨特的身份，儘管台灣不被聯合國和許多國家承認為國家，但外亞藝術節希望支持台灣，協助其文化向世界傳播。

台灣駐法國台灣文化中心主任胡晴舫則表示，儘管面對中共的施壓，藝術節氣氛依舊熱烈，中共的打壓無效，現場並未受到干擾，這種文化交流的熱情不僅是對藝術的追求，更是一種對自由和多元價值的堅守。

此活動反映台灣和法國在文化交流和價值觀上的深厚友誼，這次事件無疑深化兩國之間的友誼，也讓更多人關注到台灣的文化和藝術成就，台灣不僅帶來豐富的文化表演，還展示在國際藝術界的影響力，法國藝術節對台灣文化的支持，不僅是對藝術的尊重，更是對多元文化和獨立精神的堅持。

藝術節是一個多元和自由的平臺，應該包容不同的聲音和文化，而不是因為威脅而改變立場，筆者認為國際社會應共同捍衛文化的多樣性和自由，反對任何形式的脅迫和暴力，藝術不應被政治所左右，應該保持其獨立和自由的本質。

這次事件再次凸顯台灣在國際舞台上的困境，同時也顯示出國際社會對台灣文化的認可和支持，外亞維儂藝術節的堅定立場，不僅是對台灣文化的肯定，也是對藝術自由和多元價值的堅持，面對來自中共的威脅，法國藝術界和台灣文化工作者用行動表明，藝術的力量能超越政治的界限，為世界帶來更多的理解和包容。

（作者為藝文工作者）

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