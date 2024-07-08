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自由開講》為北一女樂儀旗隊加拿大精彩演出用力鼓掌

2024/07/08 10:39

◎李淑娟

北一女樂儀旗隊參加「加拿大卡加利牛仔節」，在100隊遊行隊伍中，獲得17項評審大獎之一「Celebrity Judges Choice」，從「脆」上看到無論踩街遊行、在牛仔節不同場地演出，都有網友拍攝她們青春朝氣身影，當地僑胞、北一女校友的熱情歡呼、揮舞國旗，流露濃濃深情，還有外國人鼓勵她們、用中文說：「妳們好棒！」小綠綠們不但是成功的台灣代言人，也讓在台北度過高溫酷熱的我們，感受到新世代清亮堅毅光芒。

北一女樂儀旗隊在溫哥華精湛演出，成為最好的親善大使，彰顯台灣軟實力。（中央社）

因為家庭變異，已經兩年沒有見到從小看著成長的孩子，上個月參加北一樂隊65屆成果發表會，從「成發片」中，深深體會到隊員訓練艱辛：酷暑戴著草帽排練，春寒陰雨，在走廊吹奏、穿著雨衣走位，準備行進管樂全國賽；從尋找自己孩子的臉龐、到被所有專注投入的少女神情打動，她們擁有我這個生長在威權時代、一生成績後段班阿姨截然不同的年輕時光；但孩子們依然不斷浸潤伸展才能，把兩年前進入高中時，完全不會的樂器，琢磨成登上世界舞台的行進樂表演團隊，從「北一女樂儀旗隊家長後援會」臉書逐日記錄裡，感受到小綠綠們不但是異國的遊覽者，也是地球的演出者，她們全心全意投入的兩年，不但璀璨自身年華，也讓國際看見台灣。

北一女樂儀旗隊成員看到中華民國和加拿大國旗共同迎風飄揚，感到驕傲光榮。（中央社）

由漫畫改編的電影「異國日記」，人氣女星新垣結衣飾演的阿姨，帶頭哼唱井上陽水70年代老歌「前往夢中」，跟念高中的外甥女和閨蜜作伴，三人愉快地在公園漫步，合唱這首跨世代歌曲：「在尋找的東西是什麼呢？是不好找的東西嗎？在包包之中、在抽屜裡面….」親愛的小綠綠，妳們找到了自己的夢想，抵達遠方，並且會繼續做夢、繼續成長，成為我們引以為傲的大人。

「北一女樂儀旗隊的加拿大日記」鼓勵了一個在台北的孤獨阿姨，鼓勵全球每一個角落的台灣人。

（作者為文字工作者）

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