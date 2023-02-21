胡，怎麼說》「應召藍」驕示去回中國「成果」，把台灣人民當小妾嗎？

「藍」黨從反共質變到不反共，再質變到反反共、反抗中、惟中共之命是從，早就成了「應召藍」！

應中共之召，「應召藍」副黨魁夏立言奉派率團到中國，獲中共政治局常委王滬寧、台辦主任宋濤等「賞見」，回台灣後，一狗票「應召藍」喜滋滋的舉行記者會誇示「成果」，聲稱獲得「高規格接待」云云。

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「應召藍」所謂「成果」在哪？明明就是應召而去、諂媚中共而獲賞見，卻厚顏無恥的回台誇示的「成果」，真的是個不知羞恥的東西！「應召藍」行徑，比古書孟子裡「齊人章」的那個驕其妻妾的「齊人」，更可恥、更可惡、更可羞，簡直把台灣當「小妾」！

應召藍在中國之內、之後，看看中國對台灣的嘴臉。

中國對台灣的軍武威迫有減少一分嗎？沒有！

中國對台灣的認知戰有減緩一分嗎？沒有！

中國對台灣的侵略併吞野心及行動有放鬆一絲嗎？沒有！

中國對台灣的國際外交空間打壓封鎖有減輕一毫嗎？沒有！

..........。

在夏立言等應召藍訪中之時及之後，中共不但對台灣都沒有釋出任何善意，反而變本加厲、步步進逼！

上回美國眾院議長裴洛西訪台，中共軍隊發動連續圍台軍演，最近，新任的美國眾院議長麥卡錫表示有意訪台，中共更歇斯底里、以此為藉口張牙舞爪的軍事武嚇台灣。「應召藍」夏立言到中國京城獲王滬寧、宋濤等「賞見」的同時，中共戰機、軍艦侵擾台灣的架次、迫近威脅程度等等，都沒有任何減少。

中共不敢武力進犯台灣，原因絕對不是中國國民黨媚共求和、搖尾乞憐、甚至自我矮化形同乞降，而是台灣國軍防衛力、台灣地緣政治上地位的重要性，美日歐等國際社會都不容中共武力併吞台灣、台灣更是民主自由世界扺抗專制極權的最前線，台灣萬一挺不住、不幸淪陷，將是民主自由世界的最大戰略挫敗等等因素。中國掂掂自己斤兩，，如武力侵台，恐怕中共政權會先垮台。

看看夏立言的應召藍團誇示的所謂成果，首先就是國、共在「九二共識」交流，但九二共識從來就是中國國民黨自欺欺人的假貨，假貨從來就是「一中沒有各表」、假貨從來就沒有中華民國的任何生存空間，應召藍這次訪中，國共兩黨意竟還拿破、爛、舊的九二共識假貨來欺騙台灣人民，以為台灣人民全都是呆瓜?

在習近平的定義下，九二共識就是一個中國，一個中國就是中華人民共和國，九二共識就是一國兩制台灣方案。王滬寧就是「一國兩制台灣方案」的設計師，中共由他出面賞見千里迢迢來拜的應召藍，不言可喻，國共都心知肚明、夏立言卻傻傻裝不知，當場沒異議、更沒一中各表，根本就是接受了「九二共識、一國兩制」！

夏立言率「應召藍」團訪中，最大得利者就是中共，在藍軍去年九合一選舉大勝之後，中共認為中國國民黨仍有利用價值，利用國民黨促統，可以減少它軍事侵台的代價。而朱立倫黨魁領導的國民黨中央，也藉這次王滬寧、夏立言的共、國會談，從深藍急統人士手中，搶回了和中共勾搭的主要代表權。

應召藍驕示的所謂「成果」，就如那個藍掮客竟把台灣人民沒委託它、本就屬於台灣人民但絕不屬於它的東西（主權、國格、自由、民主等等），去仲介賤賣給中國....。台灣人，你願意被應召藍當仲介的「成果」嗎?

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