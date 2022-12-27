胡，怎麼說》真唱紅、假打黑，藍軍這兩招可奪台灣？

唱紅是真，打黑是假！藍軍在上月26日九合一選舉勝選後，靠這兩招繼續追擊，目標指向2024年總統及國會大選完勝！

「唱紅」是真，但是，藍軍當然不會把「紅」外露，而叫做「和平統一」，更刻意隱去核心的「統一」，只訴求表面的「和平」，在選戰時訴求的口號，則是反打綠營的「票投民進黨、青年上戰場」！

請繼續往下閱讀...

選後，藍軍挾大勝之威，藍軍把唱紅的真正意圖「和平統一」端上了台面，深藍急統派人士黃征輝等，更直接提倡「台灣特區」，說是台灣只「改一個名字」，成為中華人民共和國台灣特區，就不必兵戎相見，可保留民主自由社會制度、軍隊云云。

這種唱紅，根本就是「投降」的代名詞，中華民國就此滅亡了，台灣成為中華人民共和國特區後，人民的民主自由生活方式，在一黨專政的中共政權統治下，倖免於難的機率是0！在中共管治之下的台灣特區，中共勢力將滲入所有的政經社文教全領域，所有的台灣文化將被大滅絕!台灣2300萬人將隨時面臨被中共算鬥爭!這種赤裸裸的唱紅、促統，選前藍軍還遮遮掩掩，勝選後竟然急急公然在公共媒體上唱了出來。

「唱紅」還化身為政策論辯形式呈現，那就是義務役兵役年限延長問題，藍軍在九合一選戰中，用「青年上戰場」這句口號，就是把兵役延長當做「恐嚇牌」打，貫穿整個九合一選戰時程，「恐嚇牌」收效，成為勝選因素之一。民進黨蔡英文政府在選舉期間一直迴避此議題，一路挨打，選後一個月的今天，義務役兵役從4個月延長（恢復）為1年政策仍必須端出來，可以預見的是，藍軍必定千方百計、用各種理由杯葛，未來攻防勢必十分激烈。

國家總資源分派、總預算分配問題，也將無可避免的牽聯在藍綠對抗其中。過去馬英九曾帶領國民黨杯葛潛艦等軍購預算數十次，弱化國軍軍力，現在卻高唱首戰即終戰、國軍一天就會投降等敗亡論恫嚇人民，未來藍軍一如當年馬英九，兵役延長須多花錢、軍購反制共軍威脅也要花錢，都是藍軍視為杯葛的好戰場。

今年稅收超徵，藍軍在九合一時即主張發現金或消費券，策略目標之一，就是要求政府把錢花光光，就沒錢採購先進武器了。這項政策和反兵役延長一樣，也擊中魯蛇們的軟肋，讓藍軍在選舉時得利，選後更準備大舉提案，綠軍不得不連忙跟進，有的還主張加碼....。

以上只是幾個例子，唱紅，在藍軍來說，當然是真的，白軍如藍，固已無足論矣!少數意志不堅的綠軍也部分跟進，可見台灣面對內外局面之凶險!

打黑，就藍軍而言，當然是打假的!「藍與黑」都要變成藍是黑、黑是藍、藍黑共一國了，哪還能真打黑?還打什麼黑?

上月選出、本月25日上任議員們，藍軍涉黑的正副議長，在藍軍議員為支持主力之下，全部連任成功，藍黨還打什麼黑呀?哪還有打黑呀?還有涉黑的縣長，未獲提名但當選了，藍黨不但馬上示好，他涉賄選被檢察官提當選無效之訴，藍黨卻力挺他還說是政治迫害...，根本就是向黑招手歸隊，藍黑本是一家親呀!

真唱紅、假打黑，藍黨卻獲高票勝出，還要變本加厲，繼續主攻這兩個議題，直指2024大選；古代有昏君、現代有昏民，如果選民仍投票選擇沉淪，那大家也只能唱「但是又何奈」了!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法