胡，怎麼說》哪飛來的兩顆亂台「臭雞蛋」？

假消息比臭雞蛋更臭！台灣最近就遭到兩顆「臭雞蛋」襲擊，一是中國國民黨前立委蔡正元散布錯誤不實消息指稱，美國白宮有所謂「毀台計劃」，另一是中國國台辦發言人朱鳳蓮加碼加料擴大聲稱，台灣雞蛋價格大漲、每顆加價15元到20元新台幣。

哪飛來的兩顆亂台「臭雞蛋」？辜且先不論臭雞蛋從哪來，曾丟臭雞蛋亂台灣的、協同及跟隨繼續丟臭雞蛋的那一狗票，包括蔡正元、郭董，包括眾藍粉、白粉、赤紛等，其實應該都先吞了好多臭雞蛋下肚，否則怎麼會傻傻相信假消息、也丟出那種自以為是震撼彈、其實是亂台的臭雞蛋?

請繼續往下閱讀...

就引日前也向曾台灣丟出臭雞蛋的郭董所賣弄的QBQ（Question Behind Question），逆向追溯這兩顆臭雞蛋背後的來源吧。這兩顆臭雞蛋背後的目的，都是惟恐台灣不亂，都是企圖和台灣內部親中舔共的協力黨派合謀，利用假新聞當臭雞蛋亂台灣、臭蛋洗台灣、搞臭台灣！

先看中國國民黨前立委蔡正元在個人臉書、親中舔共紅媒張貼散佈美國白宮有所謂「毀滅台計劃」，這顆超級臭的臭雞蛋，包裝的好像是什麼高等貨，說什麼消息來自「美國華府廣播節目著名主持人」嘉蘭尼克森（Garland Nixon）爆料，頭銜唬人、有名有姓，一狗票親中舔共的藍白軍馬上跟進轉貼，一時間臭蛋如雨落蛋洗台、美關係。

但是，只要稍為拆開外包裝，連打破蛋殼都不必，就聞到臭不可聞、令人作嘔的超強烈腐敗臭味。所謂「美國華府廣播節目著名主持人」嘉蘭尼克森，根本就是幫俄羅斯做大外宣的宣傳工具，歐盟已把那家俄羅斯媒體標註為拒絕戶，那個人在華府新聞界根本不算是個咖，製造假消息是他的日常及本業。

這回他製造一個白宮毀台論的假消息大臭蛋，國際背景及陰謀動機有二，一是台灣外長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄21日訪華府，在AIT總部和美國白宮國安副顧問范納、副國務卿雪蔓等會談，俄國大外宣工具此時放這個假消息是幫中國搞破壞，遮蓋及毀壞台美外交重大突破的成果。

二是俄羅斯侵烏戰爭陷入膠著，發動侵略的暴君普廷急於尋求習近平協助，習近平目前內外交困，眼看有機可趁，派戰狼外長王毅訪俄，昨天會見普廷洽談。可以推測，習、普兩大極權專制獨裁者，正在尋求結盟對抗西方、宰制天下之際，俄羅斯運用大外宣工具，假造毀台論消息，破壞台美關係，向中國示好。

台灣外交部及美國AIT都正式發聲明否認、駁斥、譴責，AIT聲明中特別強調，美國對台灣的承諾堅若盤石（rock-solid），並引述拜登總統曾親自投票支持台灣關係法。

再看另一顆襲台的臭雞蛋，藍、白、赤粉的幾百個特定帳號協同炒作，製造缺蛋、買不到蛋、蛋價大漲、民生困苦的假象，就是要把蛋搞成臭雞蛋，再用臭雞蛋洗台灣民進黨政府，藍白軍紛紛貼出「混蛋」罵文，好像沒貼就不是藍白軍。郭董也丟出一顆大大的臭雞蛋（卻因混淆錯引海耶克名言及QBQ，自己先吞了一顆臭蛋），中國國台辦發言人朱鳳蓮昨接力聲稱，台灣雞蛋價格大漲、每顆加價15元到20元新台幣。

這顆利用缺蛋及漲價改製而成丟向台灣的臭雞蛋，就是中共和其在地協力者搞的訊息戰、認知戰，製作過程就是利用部分事實、局部擴大、加料假造，大力炒作，以誤導造成消費者預期心理，目的就是激出搶購潮，製造蛋蛋危機，本來不缺的也會變成缺，本來只局部缺一點的，因搶購潮造成全面缺蛋的民生問題。

中國國台辦眼前臭雞蛋洗台灣已由協力者炒作出來了，馬上收割成果，不過，朱鳳蓮顯然對台灣的市場行情不了解而露了餡，她稱台灣每顆蛋加價15元到20元新台幣，那麼，台灣生雞蛋現在一顆豈不就要20幾元到30元?但根本沒這行情，除非像專屬農場專供專屬郭董那類人專用的那種有機蛋。

丟臭雞蛋襲台亂台的那些人，一人就給吃一顆臭雞蛋，反正臭雞蛋就是你們造的、也是你們要的，你們就先享用吧，不要嫌不夠臭啊!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法