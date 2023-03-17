自由開講》製造「疑美論」完全符合中國對台的「認知作戰」

當美國與日本堅定的挺台，台灣卻有「疑美論」，甚至是「仇美論」、「恨日論」，那台灣要走「親中促統」的路線嗎？要「疑美」而要「信中」（信賴中國）？（報社合成／彭博、路透）

范世平／國立台灣師範大學東亞學系教授

根據「臺灣民意基金會」今年2月份公佈的民調顯示，若中國武力犯臺，不相信美軍會協防臺灣的受訪者有46.5%，相信的有42.8%，前者高於後者3.7%。但是去年3月的同一民調與同一問題卻顯示，有55.9%受訪者不相信美軍會護台，創下該民調的最高紀錄，僅有34.5%相信，創下最低紀錄；前者高於後者達21.4%，這顯示台灣人對美軍護台的可能性幾乎是「信心崩潰」。

雖然從去年3月之後相信美軍會護台的比例逐漸提高，不相信者的比例下降，但時至2月為止仍然是不相信者高於相信者。

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事實上在同一民調與同一問題上，於前年10月時相信美軍會護台者高達65%，僅有28.5%不相信，為何五個月後豬羊變色？這當然與去年2月24日發生的「俄烏戰爭」中美國沒有出兵有關。

當很多人提出「今日烏克蘭，就是明日台灣」的憂慮，因為中國也想武統台灣，就像俄羅斯侵略烏克蘭一樣。

所以美國沒在烏克蘭出兵，日後中國對台動武，美軍也會坐視不管。這就是「懷疑美國」的「疑美論」濫觴，進一步就是批評美國不但不會出兵護台，而且根本是把台灣當作對抗中國的棋子，美國不但在利用台灣，還把台灣推向戰場，所以美國是可惡的，這就進一步把「疑美」升級為「仇美」。而台灣為了自保就必須「避免戰爭」，這就是所謂的「避戰論」。而既然要避戰就必須與中國保持良好關係，甚至要「親中」（親近中國），要接受中國所開出政治條件，包括「九二共識」、「一中原則」與「一國兩制」；另一方面為了「避戰」，就要「放棄抵抗」，甚至乾脆投降，這就是所謂的「失敗主義」；也要停止向美國買武器，以免刺激中國。

由此可見，因為美軍不會護台，所以要「疑美」甚至要「仇美」；而台灣為了「和平」就要「避戰」，為了「避戰」就必須接受中國的政治條件、放棄抵抗與停止向美軍購。

當美國與日本堅定的挺台，台灣卻有「疑美論」，甚至是「仇美論」、「恨日論」，那台灣要走「親中促統」的路線嗎？要「疑美」而要「信中」（信賴中國）？

賴清德早在1月8日於台中的「向黨員報告」座談會上就強調，「不能讓有心人散播懷疑美國的言論，甚至成為社會主流共識」，「這對台灣非常不利」，掀起了「疑美論」的論戰，甚至有人認為是針對侯友宜在元旦提出「台灣絕不是強國棋子」之說法。

賴清德早在1月8日於台中的「向黨員報告」座談會上就強調，「不能讓有心人散播懷疑美國的言論，甚至成為社會主流共識」，「這對台灣非常不利」。（資料照）

果然，在3月中旬包含政治大學傳播學院教授馮建三與郭力昕、陽明交通大學科技與社會研究所榮譽教授傅大為、中央研究院歐美研究所研究員盧倩儀等學者發起了一份「反戰」聲明，強調「要和平、反軍火、重氣候、要自主」，並稱「不要美中戰爭，台灣要自主並與大國維持友好等距關係」、「不歡迎那些必須犧牲台灣安全、將台灣推向戰爭邊緣的高階官員來訪」等，就顯示賴清德的疑慮並非無的放矢。

史上最長的韓美11天的「自由之盾」軍演於3月13日展開，金正恩為表達抗議因此批准了「進攻性重大措施」，不但在10日官媒披露他帶領女兒觀看「6彈齊發」的飛彈試射，12日凌晨更實施潛艇發射兩枚戰略巡弋飛彈，以加強對南韓的戰爭威懾。但是南韓的學者有提出不要與美國舉行聯合演習嗎？有反對美韓的軍事合作嗎？有強調不要刺激北韓嗎？

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