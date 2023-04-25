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胡，怎麼說》郭台銘、盧沙野；龍應台、多爾袞（致史可法書）...

胡文輝

胡文輝

2023/04/25 03:14

在此將郭台銘、盧沙野放在一起；龍應台、多爾袞（李雯）並列，都不是硬把他們劃上等號，而是個人觀後腦中突然就飄過的聯想，而且聯結更多而揮之不去...。

先談龍應台發表在紐時那篇「北京未開一槍...」，我馬上聯想的是清國攝政王多爾袞率大軍攻破揚州城前的「致史可法書」，一封文情並茂、十分精彩的「勸降書」，多爾袞漢字不識幾個，寫不出這樣的文章，據說是一個投降清國的明末文人李雯捉刀之作，也有人認為出自早早降清的漢人重臣范文程之手。

過去的高中國文課本曾選史可法的「復多爾袞書」，就是答復這篇「致史可法書」，「復多爾袞書」有說是明末四公子之一侯方域所作，也有人認為是史可法本人口述其他文人代筆。

既是勸降，就要講出一大套投降的理由及好處，理由要把歪理說的頭頭是道，好處則都是大開空頭支票。從這兩點比較，龍應那篇「北京未開一槍...」和多爾袞的「致史可法書」，求和和勸降雖用語不同，但觀點雷同之處很多，闡述說理、引情動念甚至尤有過之，把國、共所要操作的2024年總大選大戰略「戰爭與和平」的選擇，端上了台面，而且一面倒向藍軍，難怪引發台派的全力反擊！

我認為龍應台文章的標題開頭就是「北京未開一槍...」，根本就是睜眼說瞎話、自欺欺人，中共天天時時分分秒秒都對台灣開槍，除了戰機、航艦、戰艦、飛彈包圍台灣四週，侵擾台灣空防、海防，更描準台灣演習射擊，更多的是網攻、駭侵等，對台灣發動訊息戰、認知戰，這類等同「開槍」或更厲害於「開槍」的攻擊，台灣天天時時秒秒不知挨了幾千萬幾十億槍。

龍應台稱「北京未開一槍...」，只因她蒙上眼睛，就以為看不見，捂上耳朵就以為聽不到。特別是她所站在位置，她這篇文章明顯就是站在對岸對台灣開槍，更不時站在中國文化的霸座上對台灣射砲，以瓦解台灣人民的扺抗意志。

對這篇文情並茂的勸降書，我要說的是:她為了她所要的所謂和平及安全，選擇為奴，放棄扺抗專制政權，要我們都跟隨她，但沒了自由民主，我們就沒法生活呼吸，因此必須堅決說「不」!一起用言語、文章說「不」!明年大選時更要用選票說「不」!

郭董、盧沙野各講各的話，人地事時空都不同，但口氣都是那麼的理歪而氣壯、語意都是那麼無知而大言不慚！

正積極爭取中國國民黨徵召提名選總統的郭台銘日前宣稱，「我當選共機就不會繞台！」記得2019年4月當時也在爭取那個黨提名的他，也曾說過「如果你手上沒有刀，沒有槍，可能人家不會專門打你」。對照郭董這兩次發言，思維路數一致，都是理歪而氣壯、自說自話、自欺欺人、自以為是的言論，經不起任何驗證。

要問郭董的是，你當選（總統），只是前前提的假設而已，因為你目前都尚未得到徵召提名，遑論當選；再者，你當選和共機不繞台，更沒有因果關係，除非在選前或假設當選後，對中國做了極大的讓步及承諾，才可能獲得中共當局背書，簡單說就是以「投降的條件」，來換取共機不繞台，這絕對不是台灣人民願意接受的。

盧沙野是中國駐法大使，他可說是中國古代所謂「逢君之惡，奸臣也！」的佞倖代表，以無知而敢野蠻、大言不慚、戰狼獸性，邀習皇近平之賞識。他日前接受法國媒體訪問時宣稱，「前蘇聯國家在國際法上沒有地位」，就是指包括東歐各國、波羅的海三國、烏克蘭、中亞國家等14國，都不是主權獨立國家，不但引發強烈抗議，世界各國也紛紛譴責。

盧沙野過去也曾發表極爭議性的反西方言論，孟晚舟案時，曾對加拿大的國家主權指手劃腳，這次他否定前蘇聯14國的主權國家地位，顯然是為俄羅斯獨裁者普廷殘暴發動侵略烏克蘭戰爭找理由脫罪，相當程度反應了中國挺俄侵烏對抗西方的立場。他的大言不慚其實就是中國對外政策的暗黑那一面，表面上則冠冕堂皇的以民族偉大復興中國夢之類，來逢迎習皇。

中國外交部果然一如預料的，重申立場沒變，中國駐法大使館則稱盧沙野講的是個人意見，又是企敷衍圖了事。其實，盧沙野這類奸臣存在於中國，其實對民主國家是好事，可以警惕:若中國真的稱霸世界，它將改寫國際規則及秩序，任意干預操弄劃分改變各國主權的行使。

因此，中國千萬千萬不要撤換盧沙野，還應升官獎勵!

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