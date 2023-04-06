胡，怎麼說》藍營搶「黃袍加身」戲碼（2）-郭侯朱三角戰繼續上演！

真是擇日不如撞日，也沒見那尊神明託夢指示，郭台銘昨天「提前」2天回台灣，馬上宣布爭取中國國民黨徵召提名為總統候選人，比主要競爭對手侯友宜搶先好幾步，而且還搶先出招，民調電話「唯一支持郭台銘」，又對侯喊話，兩人無論誰獲徵召，另一人必全力相挺，搶先取得話語權。

侯友宜則除了從「好好做代誌」變化用語為「台灣共好」、「為台灣打拚毫無懸念」等之外，對搶大位仍無明確的宣布，仍在原地踏步、空轉，但是，黃袍加身、搶大位這種高階宮鬥，主角明確、堅決是先決必要條件，挺他的親近人士不禁擔憂，再不出頭表態，恐怕就會時不我予，「懸念」也會變「殘念」！

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朱立倫則稱的上「厲害了，朱黨魁」 ，藉著主宰黨中央的大黨頭優勢，一路操作拖延提名的痕跡可說斧鑿斑斑，兩個月下來，侯友宜的民調從「唯我獨尊」，落下神壇，成了諸神喧嘩，也從藍營唯一夠格「黃袍加身」，因郭台銘搶先表態，馬上演變成郭侯朱三人爭搶黃袍之局，朱的黃袍加自身機會，也因而還有一線生機。

郭董宣布投入藍營總統提名搶黃袍加身之爭的時機，正逢藍營內部立委提名之爭「芯費大戰」未歇，各方仍在用「猩狒大戰、「撕芯裂費」、「狼芯狗費」等諧音梗，揶揄嘲諷藍營內鬥激烈之際，昨天清明節加閏二月十五日月圓，日子是好日，卻是國際、國內事多之秋，郭的擇日真的是撞日，但這對他也沒差，因為藍營的方式是徵召，最後其實是由黨魁朱立倫等少數幾個人決定黃袍加誰身。

藍營的徵召，就如中國古代的黃袍加身，在不是絕大多數人都有唯一人選的共識時，通常鬥爭是激烈而殘酷的，傳嫡或傳賢常被當做鬥爭的理由。目前藍營如何徵召、規則、人選規格、標準何在?都沒有公布，只泛稱提最強的、最能勝選的...，那麼，郭、侯、朱都自認是我，趙少康又豈肯認輸?

芯費大戰，其實給藍營很大很好的警示，挑戰者徐巧芘示範在她認為規則不明不公不平時，可能出現的局面。總統提名之爭，只會更激烈更暴走。據藍營人士指出，徵召人選可能在五月底、六月初明朗，到現在還有近兩個月，那就好戲連台，藍營搶「黃袍加身」戲碼-郭侯朱三角戰繼續上演！

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