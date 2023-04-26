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自由開講》國際導盲犬日 珍愛天使之眼

2023/04/26 11:27

◎蘇緯政

今日（每年四月的最後一個星期三）是國際導盲犬日（International Guide Dog Day），世界各地多有舉辦慶祝或相關活動，感謝「導盲犬」的陪伴與付出，同時宣導若遇到正在執勤中的導盲犬，請民眾務必遵守「四不一問」原則，四不：「不呼叫（不發出聲響吸引其注意）、不餵食、不撫摸、不拒絕（不拒絕其出入公共場所）」，一問：「主動詢問視障朋友是否需要協助」。

今日（每年四月的最後一個星期三）是國際導盲犬日（International Guide Dog Day），世界各地多有舉辦慶祝或相關活動，感謝「導盲犬」的陪伴與付出，同時宣導若遇到正在執勤中的導盲犬，請民眾務必遵守「四不一問」原則。圖為導盲犬示意圖。（資料照）

根據統計，臺灣約有六萬名視障者，依照國際導盲犬聯盟（IGDF）評估，導盲犬與視障者的理想比例是一比一百，換言之，我們需要至少近六百隻導盲犬，但遺憾的是，臺灣目前經衛福部核可的現役導盲犬僅有約四十隻，數量明顯不足，且遠低於國際標準。

要培育一隻合格的導盲犬非常不容易，因為訓練機構與專業人才需要龐大經費支應、寄養家庭不好找等因素，導致一年僅能培育、配對約十隻導盲犬。為了能服務更多的視障朋友，我們需要培育更多的專業導盲犬，而這不僅需要民間專業訓練機構的積極投入，更得要政府與全民的大力支持、關注與推廣，才能讓視障朋友的生活更加安全、便利。

首先，政府應增加補助經費，為導盲犬營造更舒適、優質的生活空間，以及專業、安全的訓練環境；完備相關政策與法令，持續打造更多的無障礙空間，讓視障朋友與導盲犬可以自在安心地出入公共場所；積極推廣導盲犬正確知識，並融入孩童生活教育，使其瞭解導盲犬是視障朋友的重要夥伴；應提供寄養家庭更多補助方案，以利協助共同孕育更多導盲犬；針對違反《身心障礙者權益保障法》如餐廳不接受導盲犬進入者，須落實勸導或裁罰。再者，社會對導盲犬需要更多認識與信任，一起加入友善店家、擔任志工、捐贈物資或捐款等行動支持。另外，導盲犬在服役時盡忠職守，而退役後應媒合適宜的收養家庭，使其未來能受到妥善照顧。

我們要感謝導盲犬的溫暖陪伴、忠實守護，每一位訓練師、收養家庭、寄養家庭與使用者們對導盲犬的愛與付出。因為導盲犬是視障朋友的「天使之眼」，期盼我們一起來努力，讓更多人認識導盲犬、支持導盲犬、珍愛導盲犬，造福更多的視障朋友，實現真正的友善環境。

（大學講師、前立法院院長秘書）

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