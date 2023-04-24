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自由開講》智慧政府 民之所欲

2023/04/24 16:28

◎葉堂宇

人類因關鍵科技的產生，改變了社會結構，成就了那個時代的革命，從遠古的漁牧革命，農業革命，直到瓦特發明蒸汽機，人類進入工業革命，直到1950年代，計算機的發明，人類進入「資訊革命」時代，而下一世代是什麼革命呢？就是「智慧革命」，也就是人類史上第四次革命，隨著人工智慧和生物綠能科技不斷演進，在「智慧革命」時代，學習與創新將是主導企業成功的因素，不僅必須將産品轉化爲對顧客有用的智慧，才能確保市場、掌握商機。大約每隔三年，新知識就增加一倍，人類智慧卻未必同步，然而人類已處在一個新的「智慧」時代，這樣劇烈的「智慧革命」不僅推動全球經濟，重塑企業面貌，最後更觸及生活層面，亦改變政府治理國家的方式。

在「智慧」時代，對於經濟發展重要的不再是勞動力或資訊與知識，而是「智慧」，「智慧」將成爲最能爲組織添加價值與競爭力的資源，而關鍵科技將一掃時空的障礙。因此，在公共和企業部門，衡量效率的標準是將資訊由擁有者轉換給需要者的速度。透過電子速度不只是增進判斷與知識，更加速人類智慧的提升，在醫療決策、城市建構、工業製造、教學演講等都可透過人工智慧達成。

在「智慧」時代，對於經濟發展重要的不再是勞動力或資訊與知識，而是「智慧」，「智慧」將成爲最能爲組織添加價值與競爭力的資源，而關鍵科技將一掃時空的障礙。（https://www.freepik.com/）

職是之故，廿一世紀的競爭優勢取決於「智慧」，茲羅列公式如下: R= Ｆ（T , t） ---- （Yeh`s 方程式）， 定義及說明如下：R：Revolution（革命），F=函數，T=Critical Technology （關鍵性科技），t=Time（時間），決定未來的競爭優勢，不再是人口、土地、勞力、資本，而是「智慧」。智慧創造利潤，智慧也將是組織最有價值的商品，「智慧工作者」就是企業最寶貴的資源。全球正在形成一個共同學習的社會，未來最具競爭力的組織絕對是「智慧組織」，或稱「智慧學習型組織」，能夠有效使各階層全心投入並不斷創新。人們身處在一個瞬息萬變的時代，給企業帶來極大的競爭壓力，在知識泛濫的社會裡，人民獲取速度足以和領導者抗衡，而在以智慧爲導向的環境中，受過教育的智慧型員工，對自主權與領導者的要求將越來越多。

在邁入「智慧」時代後，人民面對的問題不能再以「資訊」時代的方法來解決，但各國政府似乎尚未學到此點，仍提出那種在「資訊」時代的政策，使得人民已開始對領導階層，在處理邁入新時代問題的方式感到無奈，換言之，在這追求利益、複雜多變的「智慧」時代中，定位清楚的民眾對高品質和多樣性的選擇，將漸漸習以爲常。在這種環境下，資訊時代所産生的官僚機構就顯得不敷所需，不能符合人民的期望。人民希望的政府是一個能確實執行計劃的精實組織，有效處理財政而不需要再加稅的「智慧」政府。更明確的說，人民是希望「智慧」政府以他們所希望的價格，提供他們所想要的服務。

關鍵科技産生是根據量子力學與人工智慧的原則，已變換國家的經濟與社會結構。電腦高速通訊及OPEN人工智慧已改變思維模式，更創造了一群新階級的選民，新階級不像以往的族群，他們對經濟或社會利益沒有明顯的興趣。嶄新「智慧工作者」或稱「智慧族」，既不像藍領階級，以組織工會的方式支援政府重分配的計劃，亦不像白領階級精於管理技巧，新的選民成爲新的經濟獨立者（new economy independents），他們多半是年輕的選民、女性工作者及中產階級等，他們不願承認自己的黨派偏好，但在議題上是偏好願意大力從事改革的政黨，其約占全體選民的四分之一。

在「智慧」革命時代，政府必須在領導者與人民間建立一種新的互惠責任精神。社會福利政策，對人民不是一種權益，而是一種付出勞務的報酬，這是「智慧」時代基本精神。如何消除官僚規範與釐清範疇，提供個體選擇的自由，建立更好的社區，維護共有的價值，這是今後政府應努力建立的「智慧」文化。

「智慧政府」欲贏得民意，其政策應提供人民財富自由的機會，政府幫助人民去幫助自己，但必需基於民主精神，人民現在有更大自由，但不表示對社區沒有責任與義務。新自由代表新責任，促使人民不僅過自己的生活，也爲未來國家的福祉及競爭力有所貢獻。「智慧政府」將改變各國面貌，「智慧族」亦將成爲世界政治史上的新選民，誰能提供「智慧族」一個嶄新的社會契約，誰就必將成爲二十一世紀的新領袖。

（美國清華智庫董事長，維吉尼亞州）

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