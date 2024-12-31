社論》為老年人謀福的偽善與世代不公

台灣人口問題危機重重，少子化與老化同時存在，明天起的二○二五年，將進入「超高齡社會」，六十五歲以上人口佔比逾百分之廿。人口老化，醫療、照護、養老金等需求必增，「超高齡社會」讓問題更為突出，亟需謀求妥善之計。立法院以此出現提案，讓六十五歲以上老人免繳健保費，並為公教年金改革踩煞車，立即停止所得替代率遞減。這兩大議題，在為老年人爭取權益的堂皇外表之下，都帶著政治算計，也未必實質有利包括長者在內的社會整體。

有關老人免繳健保費的提案，見諸「老人福利法修正案」，六十五歲以上老人所得符合一定標準，健保費由中央政府全額補助；大眾運輸等老人優待，還可另帶「必要陪伴者」一人享受優惠。

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全民健保是台灣享譽全球的制度，實施近三十年來，不斷調整改進，但以「老人福利」角度修改，絕非好主意。本質上，全民健保是保險，不是社會福利。老年人的醫療利用率遠高於其他年齡層，按使用者付費原則，理應繳納較多費用。現實上，老年人雖就業機會降低，薪資所得減少，但未必都是低所得的「下流老人」。以年齡衡量個人財力，未計及投資金融及房產所得，失諸偏頗；相反地，調查及研究顯示，台灣老年人相對富有，三分之二財富集中於六十歲以上長者。

再從個人角度看，每個人都會老，年輕時即應為自己的健康負責，從日常生活做起；但每個人也難保不生病，全民健保的用意，即在透過自助互助，減低個人醫療支出負擔，不致有「生不起病」的顧慮。同時，針對弱勢、中低收入者，從中央到地方政府，也有依財務狀況全額或部分補助健保費的做法。

現狀如此，所謂「老人健保免費」的法案一出，從醫界到社會各方群起反對，事所必然。數字會說話，按醫療改革基金會估算，現行補助中低收入老人約廿．九萬人，占老人人口的四．七％，健保補助金額約廿．七億元。若修法成真，綜合所得稅率未達廿％的老人約三百六十九萬人，占老年人口八十三％，補助金額激增為三百六十六億元；且隨「超高齡社會」到來，預估廿五年後，老人健保補助費用將突破六百廿一億元，顯有掏空健保資源之虞。

掏空健保之外，「老人健保免費」勢必導致社會上世代失衡，不論保費因此提高或國庫補貼，都由繳交健保費及納稅者負擔，非錢從天而降。年輕世代近年飽受低薪、高物價、高房價之苦，猶須加重健保負擔，加深世代剝削感；如由政府補貼，實為全民埋單，也有排擠其他預算和債留下一代的後果。更切身的，健保如未能永續經營，全民受害，使用健保的老年人也可能因自負額增加及醫療品質下降，難保不受實質衝擊；愛之適足以害之，即此之謂也。

從而，有如本報廿九日的報導，以日本為例，同樣因進入「超高齡社會」，從一九八三年以來逐步修法，提高高齡者、特別是七十五歲以上者的健保費及自負額，且年所得較高者適用較高負擔。相較於日本的警覺而積極因應，台灣的政客卻反向操作，亟思以「老人健保免費」開倒車。尤有甚者，全民健保攸關重大，其變動理應經由評估、精算及討論，中國國民黨立委捨棄程序正義而一味蠻幹，難怪醫界全面反彈。

同樣可議的，是藍營立委推動以「公務員退休資遣撫卹法修正案」，試圖透過停止逐年降低所得替代率，並把退休者所領年金隨在職人員薪俸調整。同樣以數字說話，現今七成以上退休者的退休俸平均五萬元以上，約為現職公務員平均月薪的八成；若所得替代率不遞減，隨著物價指數調整，這個數字會越來越高。因而，有如銓敘部部長施能傑所說：「一個已奉獻過、然後沒有工作的人，他拿的月退休金，跟在職者月薪沒有一定的差距，這不是很合適啦！」事實上，退休基金如被迫提高費率或破產，由現職者或青壯世代承擔後果，必引發世代衝突，退休者也未必繼續領到年金。

公教年金改革是歷經艱難完成的政治社會工程，實施六年後進行檢討，或有必要。但一如「老人健保免費」不可取，退休者未必低所得，為年金改革踩煞車，把後果推給年輕世代或納稅者，絕非正辦。孔老夫子曾以「及其老也，戒之在得」，為君子「三戒」之一，實可列為現今處理台灣人口老化衍生爭議的嘉言。

為個人的老年健康及財務負責，從年輕時做起，較多人有此認知及實踐，台灣整體會更好。

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