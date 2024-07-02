自由開講》世界第二大黨內部軍政鬥爭不止／兩位嫡出防長慘遭落馬！

◎何翊瑞

據中共中央組織部官方於7/1日（一）發布黨內統計公報的最新數字，從2022年至2023年中共黨員增幅1.2%，人數更激增114.4萬人，截至2023年12月底中共黨員總數將要突破一億人，覆蓋各行政區域率超過99%，以中共黨內數字統計來看，黨員年齡結構分布上以61歲以上為最，占比人數高達2787.2萬。

中國共產黨1日建黨103年，據稱截至2023年底，中共黨員總數已達到近億的9918.5萬人，比2022年年底增加114.4萬人。（彭博）

但看似中共黨員前景一片大好，但為了黨員教育管理必須對其實施深入且高壓的組織培訓，目的就是貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，光看全年共舉辦培訓班就舉行了126.6萬期；可惜的是在中共極權專制下，習近平總書記仍不放心地想要把軍政體系牢牢緊掌握在手上，此種不信任感在人事任命上大幅顯現而出！



就如去年，中共中央以「不履行政治責任」與「為自己和他人謀取個人利益」把原副國級領導人同時也是中共航天系統出身的上將李尚福與曾任火箭軍上將的魏鳳和開除中共黨籍與軍籍，更被終止二十大的代表資格，這也是習近平擔任總書記獨攬大權以來，同一日開除兩位歷任過國防部長的親信將領，如此大動作的內部權力鬥爭，引發了國際社會的關注，也讓外界想起之前中共頻頻對於火箭軍貪汙，進行大幅度人事調動與起訴並逮捕，毫無疑問地等同告訴外界解放軍早已面臨土崩瓦解緊急事態。

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（作者為教官）

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