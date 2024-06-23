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自由廣場》懲治台獨？中共裝腔作勢之法律戰

2024/06/23 05:30

◎ 盧正邦

日前中共煞有其事宣傳新出爐之司法意見，臚列對所謂「台獨」份子之罰則指引。乍看來勢洶洶，細究之，乃不過爾爾，又一則文攻武嚇罷。

誠如習近平近年來屢對外表態，承認對台無力行使武力硬招，中共唯有訴諸統戰，包括法律戰。然而，法律斷非中共之長，反適足自曝其短，難能收效。

習近平掌大權後，一改鄧小平對毛澤東有褒有貶的做法，對毛只褒不貶，甚至刻意仿毛多所著墨。眾知毛形容自己如「和尚打傘，無髮無天」，諧音無法無天。是的，綜觀毛一生膽大妄為，獨裁專制，何曾心中有法。而習重拾毛「黨政軍民學，東南西北中，黨領導一切」的牙慧，明白以黨制國，則空有累篇的法條及眾多的各級法院，最終徒為擺設，乃無庸置疑。法律的實際操作也一如中國坊間譏諷︰「小案看關係、中案看影響、大案看政治」虛揉得很。

現代文明國家皆奉行法治（rule of law），而非單憑法制（rule by law）。前者是指經正當程序立法並為大眾所尊重接受的法律，後者只是統治者以專制獨裁方式頒佈的法條，二者差之千里。

眾知中共立法機構人大只是中共當局的橡皮圖章，不獨立發生作用，其通過的法律只能代表黨意，與民意無關，也就亳無公眾認受性。涉台的法律，尤不堪重視。

另外，法律精義在用詞真實及明確。此意見有關法律稱台灣是中國的一部份，不直稱中華人民共和國，明顯企圖含混其詞，掩蓋其政權從來未及台灣的事實。又何謂「分裂出去」？語焉不詳，欠缺明確界定。

清末大儒嚴復嘆︰「華風之弊，始於作偽，終於無恥」用於形容中共，再恰當不過。中共與台灣本互不隸屬，對台灣人民根本無管轄權，但無阻其強詞奪理，自說自話。黃仁勳公開宣稱台灣是偉大的國家，未見中共有一句微詞，可見其處事的隨意性，言行不一致，概非例外。

凡不恥中共對台政策者只要不踏足中國，或與之有直間接引渡合作的少數特殊關係地，則何懼之有？

（作者為美國律師）

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