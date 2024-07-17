自由開講》白俄羅斯與中共合作背後的真相！

◎陳俊

白俄羅斯加入上合組織並加強與中共的合作，標示該國地緣政治格局的重大改變，此舉可能讓白俄羅斯逐漸脫離對俄羅斯的依賴，轉而尋求與中共和其他亞洲國家的聯繫，這種改變可能引發俄羅斯的不滿，進而影響白俄羅斯的國內政治穩定和外交政策，隨著白俄羅斯在上合組織中的角色增強，它可能會多加參與該組織的安全和經濟合作，進一步疏遠與俄羅斯的關係，然在與中共親近的同時，兩國表面上交好實際卻各懷鬼胎。

圖為中國國家主席習近平（左二）和白俄總統盧卡申科（右二），4日在哈薩克首都阿斯塔納出席上海合作組織（SCO）成員國領導人峰會。（路透社）

兩國經濟影響層面

白俄羅斯的經濟長期高度依賴俄羅斯，但隨著與中共的合作加深，該國的經濟結構可能會變得更加多元化，此轉變有助於減少對單一市場的依賴，提升經濟穩定性，然轉向亞洲市場也伴隨著風險，特別是對中共市場的依賴增加，可能會使白俄羅斯面臨新的經濟風險，中共的經濟政策變動、貿易戰爭和市場波動，都可能對白俄羅斯經濟產生不利影響，此外，白俄羅斯能否成功進入其他亞洲市場，並與這些國家建立穩定的經濟關係，仍是一個挑戰。

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軍事合作的深化與安全挑戰

白俄羅斯與中共的聯合反恐演習顯示出兩國在軍事合作逐漸深化，這種合作不僅有助於提升白俄羅斯的軍事能力，也有助於展示其在國際安全事務的角色，然與中共的軍事合作可能會引發鄰國的關注，特別是波蘭和烏克蘭等國，這些國家可能會對白俄羅斯的軍事動向做出反應，進而影響地區安全局勢，白俄羅斯需要在加強與中共的軍事合作和維持地區穩定之間找到平衡，以避免引發不必要的緊張關係。

兩國在國際關係的定位

白俄羅斯與中共的密切合作，使白國不得不在東西方之間尋找平衡點，重新定位其國際關係，白俄羅斯可能利用上合組織和未來可能的金磚國家成員身份，來提升其國際影響力和話語權，然這也意味著白俄羅斯需要在多邊外交中更加靈活，應對不同國家的利益和訴求，與中共的合作可能會為白俄羅斯帶來新的機遇，但同時也使其在國際事務中承擔更多責任和風險。

結語

中共與白俄羅斯的合作看似密切，實則存在深層的矛盾，白俄羅斯希望透過與中共的合作來減少對俄羅斯的依賴，實現經濟和政治獨立，然白俄羅斯對中共勢力的忌憚並未消除，中共的影響力擴展往往伴隨一定的政治控制和經濟操控縱，這是白俄羅斯需要考量的風險，白俄羅斯在尋求外交獨立的過程中，如何應對來自中共的壓力並保持自身的主權，將是未來需解決的課題。

誰勝選，對中國的敵意已是兩黨共識。選舉週期已成為美中長期鬥爭的一部分，習近平必須謹慎應對，確保中國在這場超級大國對抗中能夠立於不敗之地。

（作者為國際情勢研究員）

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