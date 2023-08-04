自由廣場》為什麼見不得高雄好？

◎ 岑令文

前鎮漁港改造案鬧得沸類揚揚，身為高雄市民，心中有話，不吐不快。

五十年前，負笈台北，每當返鄉，火車進入高雄鼓山區時，迎接我們的不是蒼翠的壽山，而佈滿灰矇矇塵土汙染的空氣，這是半屏山水泥公司的傑作，鼓山人只能無聲的承受將近半個世紀之久，鼓山人沒有怨言。

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之後的十大建設，重污染的大鋼廠，石化業都往高雄塞，雖然促進台灣經濟高速成長，但高雄換來的只是嚴重污染城市的惡名，高雄人未口出怨言。

四十多年前，在高雄當記者，高雄港是我主要的採訪路線，當時高雄港是管制區，我有幸可以一窺究竟。如今高雄港沿岸全線開放，沿途建設都很現代化，有如置身西方國家的港口，但到了前鎮漁港時，彷彿是兩個世界，我相信高雄市政府當初提出的三千萬預算，是不得不做的基本修繕，但中央政府既有預算，可將破舊漁港全面改造成現代化漁港，兼具觀光功能，對高雄人來講是好事，不懂有什麼好說嘴的？試問，當高雄人默默得承受污染的惡果，但這些工廠的總公司大多在台北，稅金都貢獻給台北，讓台北享受全台灣最多的資源和經費大步建設時，高雄人有說過什麼？

當然，唯一有疑慮的就是是否有貪汙舞弊的情事？我也想知道，我相信高雄人跟我一樣，所以四年多前市長選舉，高雄人把機會給了國民黨。不論貪污的伎倆有多高明，天下沒有不透風的牆，國民黨的市長只要揭發一件弊案，把貪官污吏繩之以法，即使沒有建設，仍會受到高雄人支持，可惜國民黨錯失良機，自毀長城。

台灣就這麼小，任何一個縣市的建設，都是台灣整體建設的一部分，除非提出弊案的證據，否則享盡台灣所有資源的台北市，不必來嘴高雄，就像高雄人從沒嘴過台北一樣。

（作者是自由撰稿人）

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