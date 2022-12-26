自由開講》把人工具化用完即丟 柯文哲的巨嬰式領導危機

張天泰

12月25日是台北市長蔣萬安宣誓就職交接典禮，暨歡送柯文哲，同日傳出民眾黨內部人事會有異動，但前立委蔡壁如卻未在名單內，民眾黨前中央委員張益贍喊話柯文哲「不要用完即丟」，早先幾個月，台北傳出多處積淹水的災情，許多停在北市百齡橋下停車場的車子，趕不及在水門關閉前移走而泡水，台北市長柯文哲卻對此回應「國民要為自己行為負責」，筆者認為柯文哲上述的領導心態和行為萬萬不可取，並為文點出其陷入巨嬰式領導危機，論述如下。

圖為台北市長就職典禮25日舉行，卸任市長柯文哲離開市府時受訪。（資料照）

一、把人工具化用完即丟 違背《柯P管理學》

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今年8月柯文哲出版《柯P管理學》，透過書籍來宣傳八年市政政績，在書中不斷放大柯文哲執行力，也提到正直誠信是柯文哲執政最關鍵的核心價值，然而，在蔡壁如用人案，卻出現把人工具化、物化用完即丟的惡劣現象，而在台北雨災事件，我們只看到柯文哲遇到災情和爭議，第一時間是用政治口水推託，甚至直接責怪災民，這些行為都完全違反了柯文哲在書中的領導信念，而柯文哲在書中不斷包裝失敗的管理為成功案例，卻忽略失敗的政策研究比成功者更為困難，因為研究政策失敗的案例經驗，能夠發現更多台北市政治理的政策真相，柯文哲卻選擇少談其失敗的政策經驗，可知《柯P管理學》的宣傳目的大於傳播真理的目的。

二、柯文哲走向巨嬰式領導 無能於治理的原形現形

柯文哲在2019年在媒體曾自稱是「雍正」，可看見其隱藏落伍封建時代的皇帝性格，而所謂皇帝性格，其心理特質為好大喜功、自負、高傲，明知自己犯了錯卻刻意推卸責任，甚至會指責因政策失誤的受害者，還會以羞辱罵人方式來展現權威，卻無法承認自己做了錯誤的決定，在蔡璧如用人案，蔡璧如從台大醫院到政壇，一路跟著柯文哲數十年，但如今蔡璧如卻面對柯文哲把她工具化物化、用完即丟的不公平對待，蔡信任柯數十年，柯這樣做只是說明自己的非人性化無情冷血，顯然，柯文哲的用人哲學就是，翻臉不認帳式「用完即丟」，難怪台北市議員王世堅曾評價柯文哲，認為柯喜歡扮演極權時代那種威權統治者的性格，就是天威難測、喜怒無常，任何他的屬下都要排一排，讓他後宮選妃，他看中了誰、覺得誰好才重用誰，如此領導心態和行為非常不可取，這是源自柯文哲錯誤的帝王心態，綜上，柯文哲已多次展現巨嬰式領導的風格。

三、台灣已民主自由化 柯勿在想當巨嬰皇帝

巨嬰式領導是一種隱喻，係指領導者在面臨決策失誤或政策失敗時，專長貼政策受害者負向標籤，但卻讓自己無能於政策決定和領導治理的原形現形，因巨嬰得不到或受到挫折就會哭鬧，會一邊揮舞拳頭一邊責怪他人，千錯萬錯都不是柯文哲的錯，把可能沒做好的、會招致批評的，全部一股腦地都推到權力較小的下屬身上，並把下屬人工具化用完即丟，目前柯文哲在領導用人、決策失誤、行政怠惰後還把責任全推給下屬和災民，在領導學上是完全不及格，這樣的行為不只會讓台灣人民無法信任柯文哲，無法在2024總統投票支持，且台灣已經進入民主時代，台灣現在是自由民主國家，人民是國家的主人，而不是有皇帝心態的少數人，如果柯個性一直想當封建時代的皇帝，建議可到極權中國和習近平相認，因習近平就是想成為習皇帝。

（政治工作者、教育博士）

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