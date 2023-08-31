自由廣場》除台灣國際參與枷鎖，推動重釋聯合國2758號決議

◎ 吳樹民

二○二三年度聯合國大會將於九月召開，我國外交部已於八月廿九日說明會中明確指出，本年度聯合國推案行動將聚焦於拆解對聯合國二七五八號決議的錯誤詮釋，讓台灣有意義地參與聯合國各項機制與活動。

一九七一年通過的聯合國二七五八號決議，處理的是「中國代表權」議題，然而，在中國長期在國際場域推動「一個中國政策」，將「台灣是中國不可分割的一部分」的論述，與聯合國二七五八號決議並陳之際，已儼然惡意地綁架了這項文件，使其成為聯合國對「一中原則」的背書，中國與其盟友更屢次在台灣申請加入聯合國機構時，訴諸「台灣議題已由聯合國2758號決議決定」，而使台灣長年被聯合國機構拒諸門外。

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今年五月的第七十六屆世界衛生大會（WHA）中，針對「是否將『邀請台灣以觀察員身分參與WHA』列入大會議程」一案，展開了「二對二辯論」：我國友邦馬紹爾群島及史瓦帝尼積極爭取台灣參與，而中國與巴基斯坦則以聯合國二七五八號決議及WHA25.1宣稱「…台灣是中國領土不可分割的一部分，相關決議已處理此議題。」大會主席最終裁定按照總務委員會建議，決定不邀請台灣出席大會。

台灣醫界聯盟基金會與眾多先進，多年來均積極倡議，應在聯合國大會中致力於「重新檢視聯合國二七五八號決議」之工作。這樣的行動更與美國的近期策略不謀而合，從二○二○年《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（TAIPEI Act）、二○二○年《二○二三年國防財政授權法》，乃至於二○二三年七月廿五日甫獲眾議院通過《台灣國際團結法案》（Taiwan International Solidarity Act），均提及了聯合國二七五八號決議與台灣代表權之間的關係。

期待透過台美間的默契、乃至於與更廣泛的民主國家間的共同行動，向全球澄清：聯合國二七五八號決議並無涉台灣民眾、無關台灣主權、更不應對台灣的國際參與造成阻礙！以徹底移除此一長年對台灣國際參與之誤解與障礙，讓台灣能夠以民主、和平、負責任的夥伴的姿態貢獻國際。

（作者是財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長）

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