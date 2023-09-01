社論》台美迎擊二七五八號決議

聯合國大會九月五日將在紐約開議，外交部本週說明今年推動參與聯合國案，主張聯合國一九七一年通過的第二七五八號決議遭到錯誤詮釋，中國無權據此在聯合國體系代表台灣，而聯合國也不應剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參觀採訪的權利。此外，我們也訴求聯合國應積極維護台海及鄰近區域的和平、穩定及安全。從今年推案看出，台灣被排除在聯合國外，已涉及區域安全。尤其，升高軍事挑釁的中國，以及入侵烏克蘭的俄羅斯，都是安理會成員，顯示聯合國應扮演的維和角色，備受質疑。在總統蔡英文任期的最後一年，我們直攻會籍的法理謬誤，並採取積極作法，要讓外界更關注台灣加入聯合國體系的重要性。

針對北京長年以二七五八號決議，作為對台法理戰的論述基礎。今年七月美國聯邦眾議院通過由跨黨派議員聯合提出「台灣國際團結法案」，進行反制。法案提到，二七五八號決議承認中華人民共和國代表是中國在聯合國唯一合法代表，但沒有處理台灣及其人民在聯合國或相關組織代表權議題，也「沒有對中華人民共和國和台灣的關係採取立場、或包括任何關於台灣主權的聲明。」美國國會經由法定程序，通過歷史性的法律文件，打臉中共的法理主張。不僅說明美國不分黨派高度挺台，不甩北京的反應。這也反映中國要併吞台灣，不光牽涉主權問題，而是民主與極權的消長之爭。

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為了回應中共升高武統壓力，破壞台海現狀。美國也「充實」一中政策，加以撥亂反正。川普政府時期，時任國務卿龐皮歐主導下，解密雷根政府時對台的「六項保證」，把美國長年的立場，包括維持對台軍售與未改變關於台灣主權的立場，完全檯面化。龐皮歐還公開說︰台灣不是中國的一部分。而這「六項保證」，也與台灣關係法一樣，自此成為美國敘述一中政策的必要內涵。現在美國拜登政府亦是奉行。而在二○二一年，聯大二七五八號決議滿五十年之際，當時的美國國務院明確表示，台灣頻被排除在聯合國活動外，就是因為中國錯誤使用二七五八號決議，各會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與。美國國務卿布林肯也曾說，「台灣有意義地參與聯合國系統不是政治議題，而是務實議題。」美國行政與國會部門均直攻北京的法理問題，而我們今年推動參與聯合國案，也同樣「主打」二七五八號決議，台美相互呼應，更清楚說明︰兩岸之間是互不隸屬的關係。

台美迎擊二七五八號決議，對其他民主國家則具示範意義。英國外相柯維立前天在北京，當面向中方強調台灣海峽的和平穩定對國際社會至關重要。在此同時，英國國會下議院外交委員會發布印太政策相關報告，指台灣已是獨立的國家，名稱是「中華民國」。中共建政時，英國是第一個承認中華人民共和國的西方國家。現面對台海情勢，已有不同的態度。外委會報告還用英國殖民史來類比，指中華人民共和國從未統治台灣，只有在滿族建立的大清帝國，控制過今天的中國和台灣。然而，在同一時期，大英帝國也控制印度和斯里蘭卡，這個歷史事實並未讓今天的斯里蘭卡自動成為印度一部分。英國的說法正凸顯北京宣稱台灣是「中國一部分」是無比荒謬。事實上，中國現有領土九百多萬平方公里，清朝的疆域超過一千三百萬平方公里，在晚清時期被沙俄等列強搶走許多領土，包括至今仍屬俄羅斯領土的外東北，以及涵蓋哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等中亞國家的外西北地區。然而不僅未見中共在國際間主張是「中國一部分」，向俄羅斯等國追討，而當烏克蘭遭入侵，俄中還合流，與民主國家為敵，這是最大諷刺。

台灣上週紀念八二三戰役六十五週年，蔡總統說，當年島上的官兵弟兄和居民，憑著「同島一命」的義無反顧，力退來犯的敵軍，讓我們有機會走向民主自由的道路。總統說法很清楚，這場戰役正式確立我們的領土範圍，即台澎金馬共同體。幾十年的堅持，就是為了守護獨立與民主的現狀。然而，對於中共藉機挑釁並宣稱反台獨，部分在野政治人物與政黨跟著唱和，在愈趨激烈的總統大選，成為參選人之間攻防議題。對照美、英等民主國家愈來愈清晰的台海立場，台灣若還有人對獨立現狀自我設限，甚至自甘於中國的一部分，不僅悖離國際主流，也助北京分化干預，勢必更增台灣危機。

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