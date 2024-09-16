晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「海豹部隊第6小隊」已秘訓了一年多！／全民國防平戰轉換之新概念 海豹部隊與民力任務隊的省思！

2024/09/16 09:00

◎陳學獎

近日媒體報導美國「海豹部隊第6小隊」為因應共軍可能犯台，已經秘訓了一年多。然而政府為瞬息萬變的國際局勢及異常氣候的變遷，也特別在今年6月與美國、日本、澳洲、加拿大及芬蘭等國共同舉辦「全球合作暨訓練架構GCTF民力訓練精進與強化」國際研習營，有來自全球27國貴賓及警政署「民力任務隊」人員參與相關訓練。

近日媒體報導美國「海豹部隊第6小隊」為因應共軍可能犯台，已經秘訓了一年多。（截圖自金融時報（Financial Times）網頁）近日媒體報導美國「海豹部隊第6小隊」為因應共軍可能犯台，已經秘訓了一年多。（截圖自金融時報（Financial Times）網頁）

策略改變是順應時勢所需！「人無遠慮、必有近憂」台灣地處於太平洋海嘯環伺及地震斷層的海島，面臨的危機有：「颱風的侵襲、地震的毀滅、土石流的崩塌、強降雨的淹沒。」等天災。台灣也不是沒有人禍的入侵，我們要防範的不僅是對岸的威嚇勢力。在早期美國的「斯卡羅號」事件、荷蘭人、日本人都曾相繼來過我們的土地。故「憂患意識」是身處「福爾摩沙」的人民都該具有的觀念。

賴總統說過：台灣是主權獨立的國家，我們「不挑戰、不畏戰」，但要有能力「備戰」！我們或許無從決定是否要上戰場，因為我們「不挑戰」，但是我們有權利及義務選擇做好備戰，因為我們「不畏戰」，才能守護自己的家園。

內政部警政署繼「民力任務隊北區訓練中心」參與此次GCTF國際研習營之後，旋於8月假南部警察訓練基地辦理「民力任務隊南區訓練中心」幹部講習，且為因應「國家重大基礎建設」之安全維護，特於今年擴編保二總隊警力訓練暨警專首度招收「保安警察科」學生，這些史無前例的創舉，均是順應未來時勢提前部署的策略。

全民國防並非全民皆兵，面對「少子化」的未來，國人要有「平戰轉換」的新概念，以戰時任務為導向，強化分組訓練及進行相關專業訓練，凝聚民間防衛力量與共識，達到民間自衛自救及互助，確保平時與戰時能無縫接軌，建構支援力量來維護國土安全。

民力任務隊訓練即是強化社會各階層的「緊急救護及安全防禦」，針對未來極端氣候挑戰，該如何強化社會全方位的防衛，以及各機構的領導階層救護指揮的能力，還有對於假訊息與資訊安全的分辨認知，才能統御所屬引領正確的方向。全民本著「救亡圖存、自救救人」的精神，萬一遇有重大災害事故或一旦有戰事發生，才能有條不紊的將傷害降到最低，從容不迫的應變非常時期的生活。

我想全民防禦不單是軍、警、消人員的責任，更是人人應盡的義務。尤其是公務員不應常以「為什麼？」的心態來存疑國家政策，而要本著「如何處理」會臻至更完備的狀態去面對。試想，倘若國家已面臨危急存亡之秋！焉有個人的福利存在。

（作者為警察）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書