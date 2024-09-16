自由開講》「海豹部隊第6小隊」已秘訓了一年多！／全民國防平戰轉換之新概念 海豹部隊與民力任務隊的省思！

◎陳學獎

近日媒體報導美國「海豹部隊第6小隊」為因應共軍可能犯台，已經秘訓了一年多。然而政府為瞬息萬變的國際局勢及異常氣候的變遷，也特別在今年6月與美國、日本、澳洲、加拿大及芬蘭等國共同舉辦「全球合作暨訓練架構GCTF民力訓練精進與強化」國際研習營，有來自全球27國貴賓及警政署「民力任務隊」人員參與相關訓練。

近日媒體報導美國「海豹部隊第6小隊」為因應共軍可能犯台，已經秘訓了一年多。（截圖自金融時報（Financial Times）網頁）

策略改變是順應時勢所需！「人無遠慮、必有近憂」台灣地處於太平洋海嘯環伺及地震斷層的海島，面臨的危機有：「颱風的侵襲、地震的毀滅、土石流的崩塌、強降雨的淹沒。」等天災。台灣也不是沒有人禍的入侵，我們要防範的不僅是對岸的威嚇勢力。在早期美國的「斯卡羅號」事件、荷蘭人、日本人都曾相繼來過我們的土地。故「憂患意識」是身處「福爾摩沙」的人民都該具有的觀念。

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賴總統說過：台灣是主權獨立的國家，我們「不挑戰、不畏戰」，但要有能力「備戰」！我們或許無從決定是否要上戰場，因為我們「不挑戰」，但是我們有權利及義務選擇做好備戰，因為我們「不畏戰」，才能守護自己的家園。

內政部警政署繼「民力任務隊北區訓練中心」參與此次GCTF國際研習營之後，旋於8月假南部警察訓練基地辦理「民力任務隊南區訓練中心」幹部講習，且為因應「國家重大基礎建設」之安全維護，特於今年擴編保二總隊警力訓練暨警專首度招收「保安警察科」學生，這些史無前例的創舉，均是順應未來時勢提前部署的策略。

全民國防並非全民皆兵，面對「少子化」的未來，國人要有「平戰轉換」的新概念，以戰時任務為導向，強化分組訓練及進行相關專業訓練，凝聚民間防衛力量與共識，達到民間自衛自救及互助，確保平時與戰時能無縫接軌，建構支援力量來維護國土安全。

民力任務隊訓練即是強化社會各階層的「緊急救護及安全防禦」，針對未來極端氣候挑戰，該如何強化社會全方位的防衛，以及各機構的領導階層救護指揮的能力，還有對於假訊息與資訊安全的分辨認知，才能統御所屬引領正確的方向。全民本著「救亡圖存、自救救人」的精神，萬一遇有重大災害事故或一旦有戰事發生，才能有條不紊的將傷害降到最低，從容不迫的應變非常時期的生活。

我想全民防禦不單是軍、警、消人員的責任，更是人人應盡的義務。尤其是公務員不應常以「為什麼？」的心態來存疑國家政策，而要本著「如何處理」會臻至更完備的狀態去面對。試想，倘若國家已面臨危急存亡之秋！焉有個人的福利存在。

（作者為警察）

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