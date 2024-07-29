自由開講》因應中國軍事威脅 台灣須強化濱海防衛

◎廖明輝



中國科考船「嘉庚號」近期在台灣東部海域現蹤，僅距離宜蘭烏石鼻約僅二十海浬，被國安局視為中國在海上灰色地帶的操作，意圖蒐集水文資料並進行海洋監測。這些活動看似科學研究，實則具備軍事偵察意圖。

中國海洋科考船「嘉庚號」。（軍事粉專「Taiwan ADIZ」提供）

中國科考船去年九月至今 已在台灣周邊海域出現9次

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另外，根據英國《金融時報》報導，自去年九月至今，中國科考船已經在台灣周邊海域出現九次，顯示中國利用灰色地帶的模糊空間來混淆科學和軍事航行。海科船所蒐集到的水文數據，例如所繪製的海底地圖可以用於廣泛的科學研究，但同樣也能為中國潛艇和其他海軍作戰單位提供戰術支援，為未來的軍事行動預做準備。

「珠海雲號」是中國另一艘具軍事意圖的科考船，具備擔任無人駕駛航行器「母艦」角色。該船配備人工智慧控制的自主導航系統，能夠搭載五十架無人機和自主水下載具，進行三維空間立體偵查。

這些無人機可以在空中、水面及水下執行偵察任務，涵蓋範圍可高達一百六十公里，能夠有效監控和干擾台灣及其盟友的軍事活動。

水下無人機尤其具備近距離偵察和攻擊的能力，能夠發現並跟蹤敵方艦艇，甚至在必要時發動攻擊。這種多層次的無人機運用方式，使得台灣在海洋監視和防禦，面臨中國軍事威脅的逐步進逼。

面對中國日益增加的軍事威脅，國防部計劃在二○二六年成立「濱海作戰指揮部」以提升台灣對於周邊海域的監控與防禦能力。「濱海作戰指揮部」借鑒美國海軍的「濱海作戰艦」與美國海軍陸戰隊的「濱海作戰團」概念，逐步整合現有海軍艦艇、陸戰隊、及濱海作戰部隊，形成一個強大的濱海防禦體系。

濱海作戰指揮部不僅負責海防 還將整合多種作戰資源

「濱海作戰指揮部」不僅負責台灣周邊海域的防禦，還將整合多種作戰資源，形成協同作戰體系。在面對中國的隔離和封鎖威脅時，能夠迅速應對並確保台灣的海上通道暢通，並在必要時對侵犯者進行有效反擊。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）在六月發布「為何中國可能隔離台灣」報告指出，中國可能採取「隔離」而非全面封鎖策略，透過突然宣布「強化海關檢查規定」，要求所有進入台灣的貨船和油輪必須向中國有關當局提交海關申報文件來宣示對台灣的控制權。

這種策略具有範圍有限、可行性高、靈活性強以及難以反擊等優勢，迫使各國和企業遵守中國的「隔離」條件，從而削弱台灣的主權獨立主張。報告指出，中國可能利用海警、海事局以及海上民兵船，對行經台灣周邊海域船隻進行巡邏和攔檢的「灰色地帶」戰術。解放軍的陸海空部隊只扮演輔助和支援角色，迫使台灣港口的關鍵能源補給供應中斷，透過隔離使台灣因停電造成經濟癱瘓而屈服。這種戰術也會讓美國和其他民主國家難以反制。

總結而言，面對中國日益增加的軍事威脅與騷擾，台灣必須採取多層次的防禦措施。透過強化濱海防衛，提升無人機技術和數位防衛能力，台灣才能在未來的衝突中保持戰略優勢，有效應對中國的灰色作戰和潛在的隔離封鎖挑戰。唯有如此，才能確保台灣的主權獨立與國家安全。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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