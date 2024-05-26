自由廣場》中共軍演證明 我軍購、武器國造價值

◎ 宋磊

五二○賴清德總統就任後，中共連兩日發動圍台軍演，範圍遍佈全台周圍、離外島附近，導致國軍戰備壓力驟升，所幸這些年來持續向美採購武器裝備，加上武器自治政策亮眼表現，此次解放軍並未在軍演過程中討到便宜。

首先，因解放軍空軍戰機、轟炸機、戰轟機持續逼近，我空軍的F-16V戰機因已完成「構改案」，性能參數早已超越舊款機型，F-16V在攜帶AIM-9X、AIM-120C5等飛彈後順勢掌握台海空優，迫使敵軍不敢進犯。而F-16V戰機因事先採購十八套最先進的AAQ-33「狙擊手」夾艙，空軍戰機能在遠距監控、攝影解放軍的轟六、殲十六D電戰機，因畫面相當清晰，該莢艙能優化F-16V戰機日間與夜間的作戰能力，配合新購的AIM-9X飛彈能達到一擊必殺的戰術效果。

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其次，因解放軍有數十艘軍艦、海警船持續向我逼近，海軍除派遣主力艦追蹤、驅離外，海巡也順勢派遣八里艦與數艘船隻前往驅離、跟監；因八里艦具備「平戰轉換」的功能，平時能針對海上非法事件值勤，戰時能加裝八枚雄二、八枚雄三反艦飛彈執行制海作戰。

第三，因應海上威脅，我派遣軍艦、海巡追蹤驅離，陸地則以岸基反艦飛彈嚇阻，國造的雄二、雄三飛彈是我國自主研製的高性能反艦飛彈，未來將和美方採購的岸置魚叉反艦飛彈進行混編，執行以陸制海任務；以陸制海將能與海軍、海巡達成海陸合作制海的任務，透過多層次的反艦飛彈網，增加對解放軍登陸船團的嚇阻。

國防安全仰賴外購與自製，透過多方管道獲得建軍裝備，不但能強化國家安全，也帶動軍工產業的發展，在當前區域、全球已進入新冷戰階段，國防採購與自主更顯珍貴。

（作者為淡大戰略所博士生）

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