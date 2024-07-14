自由開講》從「珠海雲號」看水下無人機 在台海衝突運用

◎廖明輝

麻省理工學院技術評論（MIT Technology Review）在六月份刊出「水下無人機如何影響潛在的台海衝突」，文章指出新美國安全中心（CNAS）智庫在兵棋推演驗證，未來台海衝突將由無人機作戰新方法決定，包括先進的水下無人機。

中國海研船「珠海雲號」可能擔任無人機航行器的「母艦」角色。（取自X平台）



文章特別提醒中國海研船「珠海雲號」可能擔任無人機航行器的「母艦」角色。美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）在二月發布《繞岸而行：中國新高科技研究船探測台灣週邊海域》報告指出，配備先進監測設備並與解放軍界線極為模糊的中國海研船「珠海雲號」曾於二○二三年十月底罕見的繞台航行，已經超越一般科研任務，更像是一種軍事偵察。

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「珠海雲號」不僅對台灣海岸線及隱藏在台灣東岸花蓮和台東的重要空軍基地進行詳細偵查，也凸顯中國在台海衝突中可能運用水下無人機的戰略企圖。然而，也暴露台灣在海洋監視和海岸防禦的潛在脆弱痛點，中國籍男子在六月輕易駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，就是一個警訊。

「珠海雲號」作為無人機「母艦」的能力不容小覷。它能夠從甲板投放多達五十多架空中、水面及水下無人航行器，進行方圓一百六十公里範圍的三維空間立體偵查，使中國能夠有效監控和干擾台灣及其盟友的軍事活動。水下無人機在台海衝突具備獨特的優勢。

首先，由於台灣距離中國大陸僅一百六十公里，水下無人機可以快速部署，進行近距離偵察和攻擊。這些無人機能夠發現並跟蹤敵方艦艇，甚至在必要時發動攻擊。即使不能擊沉艦艇，亦能有效轉移敵方的注意力和資源，使其陷入被動。

此外，中國有可能在台海部署大量誘餌無人機，使得台灣難以區分高價值的船隻和無人船隻，進一步增加其防禦困難。這種策略在過去已經顯示出其有效性，例如烏克蘭在黑海使用改裝摩托艇對抗俄羅斯船艦。

對台灣而言，由於大多數無人機及其零部件的供應鏈掌握在中國企業手中，大疆一家公司即握有全球四分之三的商用無人機市場。中國無人機產業規模之大，使其能量產平價無人機和相關零組件，使台灣面臨嚴峻的供應鏈挑戰。

美國近期批准向台灣出售一千架軍用級無人機，顯示出美國對台灣的支持。圖為ALTIUS 600M-V無人機。（取自Anduril Industries官網）

美國近期批准向台灣出售一千架軍用級無人機，顯示出美國對台灣的支持。然而，還是遠遠不夠應對潛在的高強度衝突。台灣需要尋找替代供應商，並提升自身的無人機製造能力，才能確保在戰時擁有足夠的無人機儲備。

總結以上，中國很可能在未來的台海衝突運用水下無人機。台灣須留意「珠海雲號」擔任無人機「母艦」進行台海一百六十公里範圍三維空間立體偵查的戰略企圖。

同時，需要加強自身的無人機技術和製造能力，積極發展「五大信賴產業」之一的軍工產業，透過國家政策來打造包括空中及水下無人機的自主供應鏈，才能在未來潛在的台海衝突中保持戰略優勢。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）



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