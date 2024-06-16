自由廣場》科技戰 盡速發展國內無人機

◎ 王中玄

我國已向美國求購自殺式無人機，因為無人機攻擊性強，已改變現今戰場型態，也是不對稱作戰的利器。但國內也必須自己加強研發、製作，才能量產。

政府已組成無人機國家隊，軍用小型無人機也是其中之一。日前賴總統啟動國防視察行程，也參訪我國無人機AI創新應用研發中心，雖發現有部分零件是中國產品，但筆者認為，中國無人機零件製造技術及成本，目前的確領先各國，那麼如同清代維新變法喊著「師夷之長以制夷」的說法，用中國製產品，並無可厚非，美軍現行F35隱形戰機引擎中的稀土磁鐵，也是中國製造的。最重要的是，我們要從研發、測試中，要發展出更好的產品才是日後量產的正途。

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其實國軍研發無人機是對的，因為無人機可以發揮不對稱作戰效果，最近上映的電影《天眼救援》，便是以寡擊眾的參考。

描述美軍一支特種部隊前往菲律賓南部執行緊急救援任務。特種部隊成員只有四人，其中一人要與遠在美國俄亥俄州的無人機連絡中心「天眼」，保持連繫的通訊人員。透過他的指引，報告成員與敵人座標的位置。「天眼」的操控者，可透過衛星，操作帶有兩枚飛彈的無人機，轟炸通訊人員指示的目標；若目標未完全清除，亦可指揮待命的有人駕駛的大黃蜂戰機支援。最重要的是，「天眼」透過衛星影像，還可指示特種部隊周邊環境，不管是敵人位置或逃亡方向，皆可隨時顯示、聯絡。

電影呈現以四人之寡，擊斃數百敵人，完成任務，全靠天眼和無人機的救援。科技的精密發展、人員的專業訊練，可以克服以寡擊眾的困難。戰爭的型態已改變。無人機在烏俄戰爭中，也實質發揮助攻的能力了，才能使大國俄軍打了兩年戰爭，還無法取勝小國烏克蘭。

（作者為退休公務員）

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