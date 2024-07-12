自由開講》中共留學生以無人機偷拍美軍艦曝光，違犯《間諜法》重罪

◎陳俊

中共留學生石風雲於今年1月涉嫌使用無人機在美國維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠附近拍攝正在建造的美國軍艦，此行為引發美國政府的高度關注，該造船廠是美國唯一可以建造航空母艦的造船廠，負責建造美國海軍最新的福特級航空母艦，石以無人機拍攝過程中因操作不當卡在一名居民的樹上，該居民發現後隨即報警。

中共留學生石風雲於今年1月涉嫌使用無人機在美國維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠附近拍攝正在建造的美國軍艦。圖為無人機示意圖。（路透社）

石的偷拍行為被控違反二戰時期的《間諜法》，此法律主要針對涉及國家安全和軍事機密的間諜活動，根據起訴書內容，石將面臨6項輕罪指控，包括使用無人機拍攝國家軍事設施以及在國防空域內使用未註冊的飛行器等行為，儘管這些指控並未明確指出石從事間諜活動，但因他所拍攝的照片可能涉及美國國防的最新技術，因此，石可能面臨最高2年的有期徒刑，以及每項罪名10萬美元的罰款。

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石的案件反映當前中美關係的緊張狀態，近年隨著中美之間的戰略競爭加劇，雙方在軍事和情報領域的摩擦也日益頻繁，隨著中共在美國境內進行間諜活動增加，美國司法部將不再隱忍，本次事件將以《間諜法》對石提起訴訟，表明美國政府對涉外間諜活動的嚴厲態度和零容忍，也將進一步影響兩國間的關係，並可能加劇彼此間的對立。

石的案件可能會在中美關係埋下衝突的種子，同時凸顯無人機技術在現代情報偵測時佔領重要地位，隨著無人機的發展，各國政府需要制定更加完善的法律和政策，以防範國安疏漏，本次石的最終判決將對未來類案的處理方式產生重要影響，並可能重新評估《間諜法》適用範圍，石的案件不僅是個人觸犯法律問題，更是國際關係和技術發展的綜合議題，各國皆應重視。

（作者為國際情勢研究員）

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