晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共「法律戰」的多重威脅

2024/08/10 14:30

◎張亞柔

日前在「中國反分裂國家法與法律戰」座談會中，陸委會主委邱垂正發表對中共「法律戰」的深入分析，指出其對台灣主權構成的多重威脅。他強調，中共透過法律手段進行對台統戰，試圖削弱台灣的國際地位，並為其統一目標鋪路。邱垂正將中共「法律戰」的策略分為以下五個面向：

日前在「中國反分裂國家法與法律戰」座談會中，陸委會主委邱垂正發表對中共「法律戰」的深入分析。（資料照）日前在「中國反分裂國家法與法律戰」座談會中，陸委會主委邱垂正發表對中共「法律戰」的深入分析。（資料照）


1. 制定侵略法理基礎：中共透過制定如「反分裂國家法」等法律，為其對台動武提供法律依據。這些法律成為中共對台灣實施軍事行動的法理基礎，試圖以「合法」的名義對台灣進行侵略。

2. 法律擴展至台灣與他國：中共試圖將其法律效力擴展至台灣及其他國家，對支持台灣的個人和組織進行法律威脅和制裁，利用法律手段擴大其影響力，並試圖削弱台灣的國際支持。

3. 台海內海化：中共試圖透過法律手段將台灣海峽內海化，將其視為中國的內水，從而削弱台灣的國際地位，並限制國際社會對台灣的支持和介入，逐步孤立台灣。

4. 曲解聯合國第2758號決議：中共刻意曲解聯合國大會第2758號決議，將台灣矮化為中國的一部分，藉此打壓台灣的國際地位，並阻止台灣參與國際組織，進一步削弱台灣的國際聲音。

5. 反外力介入法規：中共制定反外力介入的法規，旨在阻止其他國家對台灣的支持和介入，試圖孤立台灣，並以此逼迫台灣接受兩岸統一。

這些法律戰策略不僅悖離國際法及兩岸現實，部分還涉及武力等非和平作為，違反自由、民主、人權等普世價值，挑起兩岸人民對立，升高敵意螺旋。邱垂正強調，這些作為不會改變中華民國是主權國家的事實，對台灣民眾而言，這些法律沒有任何拘束力，只會嚴重傷害兩岸的正常往來。

面對中共逐漸加大的法律戰威脅，中華民國政府將持續堅定捍衛國家主權，充實民主防衛法制，同時提升民主、社會及經濟文化等各方面的韌性。政府也提醒民眾在兩岸交流中的各種風險，關注自身安全的同時，共同維護國家安全利益。

邱垂正呼籲北京當局正視兩岸現實及台灣主流民意，以務實態度與台灣民選合法政府進行溝通對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環。同時，期盼美國等理念相近國家繼續支持台灣，共同反對中共藉法律戰矮化中華民國主權，恫嚇台灣人民與國際社會，停止以片面作為，破壞台海和平穩定。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書