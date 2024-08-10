自由開講》中共「法律戰」的多重威脅

◎張亞柔

日前在「中國反分裂國家法與法律戰」座談會中，陸委會主委邱垂正發表對中共「法律戰」的深入分析，指出其對台灣主權構成的多重威脅。他強調，中共透過法律手段進行對台統戰，試圖削弱台灣的國際地位，並為其統一目標鋪路。邱垂正將中共「法律戰」的策略分為以下五個面向：

日前在「中國反分裂國家法與法律戰」座談會中，陸委會主委邱垂正發表對中共「法律戰」的深入分析。（資料照）



1. 制定侵略法理基礎：中共透過制定如「反分裂國家法」等法律，為其對台動武提供法律依據。這些法律成為中共對台灣實施軍事行動的法理基礎，試圖以「合法」的名義對台灣進行侵略。

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2. 法律擴展至台灣與他國：中共試圖將其法律效力擴展至台灣及其他國家，對支持台灣的個人和組織進行法律威脅和制裁，利用法律手段擴大其影響力，並試圖削弱台灣的國際支持。

3. 台海內海化：中共試圖透過法律手段將台灣海峽內海化，將其視為中國的內水，從而削弱台灣的國際地位，並限制國際社會對台灣的支持和介入，逐步孤立台灣。

4. 曲解聯合國第2758號決議：中共刻意曲解聯合國大會第2758號決議，將台灣矮化為中國的一部分，藉此打壓台灣的國際地位，並阻止台灣參與國際組織，進一步削弱台灣的國際聲音。

5. 反外力介入法規：中共制定反外力介入的法規，旨在阻止其他國家對台灣的支持和介入，試圖孤立台灣，並以此逼迫台灣接受兩岸統一。

這些法律戰策略不僅悖離國際法及兩岸現實，部分還涉及武力等非和平作為，違反自由、民主、人權等普世價值，挑起兩岸人民對立，升高敵意螺旋。邱垂正強調，這些作為不會改變中華民國是主權國家的事實，對台灣民眾而言，這些法律沒有任何拘束力，只會嚴重傷害兩岸的正常往來。

面對中共逐漸加大的法律戰威脅，中華民國政府將持續堅定捍衛國家主權，充實民主防衛法制，同時提升民主、社會及經濟文化等各方面的韌性。政府也提醒民眾在兩岸交流中的各種風險，關注自身安全的同時，共同維護國家安全利益。

邱垂正呼籲北京當局正視兩岸現實及台灣主流民意，以務實態度與台灣民選合法政府進行溝通對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環。同時，期盼美國等理念相近國家繼續支持台灣，共同反對中共藉法律戰矮化中華民國主權，恫嚇台灣人民與國際社會，停止以片面作為，破壞台海和平穩定。

（作者為自由業）

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