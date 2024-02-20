自由開講》從赴中禁團令爭議看中共對臺法律戰

◎宮臨冬

近日，交通部觀光署宣布暫停台灣旅行社組團赴中國旅遊，這一決定在政治上引發了不小的波濤。在野黨對於行政院在選前宣布要開放團客赴大陸旅遊，而在選後突然禁止的態度轉變表示強烈不滿。民進黨不分區立委沈伯洋則指出，中共正在對台展開法律戰搭配輿論戰，企圖限縮台灣主權，擴張中共勢力。

中共日前調整M503航路，使更靠近海峽中線，並啟用W122、W123「西向東」航路，危害我國安及飛航安全。交通部觀光署於本月7日宣布，國內旅行業即日起停止招攬前往中國旅行團。（資料照／報社合成）

中共的法律戰策略

而吾人認為沈立委的觀點明白揭示了中共的法律戰策略：中共往往以法律手段搭配輿論戰，企圖通過法律限縮台灣的地位與權力，以擴張其在台灣的影響力。舉例如中共曾計畫發給台灣人民居住證，就是要擴張權力行使，讓台灣主權界線模糊，又例如在屏東釋迦農產品認證上完全架空我國農委會，都是以法律手段侵蝕台灣主權的案例。

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中共對台灣的脅迫與壓力

中共不僅在法律層面對台灣施加壓力，還通過一系列行動對台灣實施脅迫。例如，中共單方面取消M503航線偏置、海上漁民及抽砂船非法越界作業等，這些行為都是對台灣主權的侵犯。而在野黨對於兩岸議題上的親中立場，不僅不符合社會期待，也是對國家尊嚴的傷害。

台灣的應對之道

面對中共的法律戰與脅迫，台灣亟需一個通盤的應對策略：我國應在符合憲法及其他法理原則的基礎上，制定全面的法律戰對策，並通過立法方式加強法源基礎。此外，各黨亦應團結一致，共同對外，特別是在應對法律戰方面，國民黨、民眾黨應與執政的民進黨一起以對抗中共威脅、捍衛國家主權的立場，共同推進相關措施。

結語

在這個時刻，台灣必須正視中共的法律戰與脅迫，採取果斷有力的應對措施。唯有通過國內各黨派的團結與合作，以及加強法律戰對策，台灣才能捍衛自身的主權與尊嚴，維護國家的安全與穩定。

（中共研究人員）

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