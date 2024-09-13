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自由開講》USB跟讀量子力學啥關係？

2024/09/13 23:19

◎高政義

記者問陳佩琪：主席使用USB的習慣，會用在什麼地方？
佩琪：他每天都在車上就給我看量子力學，他就是喜歡看量子力學。
記者：蛤？是說USB…
佩琪：用iPad啊，他就喜歡看量子力學，整天就看那個而已呀…。
記者：…（默默結束）。

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（民眾黨提供）民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（民眾黨提供）  

——————

柯量子力學小宇宙 萬物皆量子無處不糾纏

從傳統物理學來看，可能很難理解，USB跟讀量子力學有什麼關係。

但是，如果進入柯文哲的量子力學小宇宙，就會發現，萬物皆量子，無處不糾纏。

2018年，柯文哲在市議會備詢時，再遇記者提問「2020 年是否參選總統」，他回答，「最近正在研究海森堡測不準原理」。

德國物理學家維爾納·海森堡 於 1927年提出了「海森堡不確定性原理」（Heisenberg’s uncertainty principle，多被稱為測不準原理），在量子力學裡，物體的位置和速度不能同時被精確測量。

精確位置和精確速度這兩個概念，本質上沒有任何意義。

這是一個很難用一般人的經驗世界，可以觀察理解的概念，因為多數人是可以測量出，走在馬路上，自己會不會和別人撞到的速度與距離。

阿北有一次說， 1+1=2 ，是牛頓力學，2=1+1，就是量子力學。（資料照）阿北有一次說， 1+1=2 ，是牛頓力學，2=1+1，就是量子力學。（資料照）  

但是，沈醉在量子力學的柯文哲，可能就是把自己當成一個不安分的電子，外界不管用什麼樣的測量方法，都無法準確地知道他現在哪裡，又準確地知道他要往哪裡去。

所以，大家明明知道他剛選上市長，但是都不相信他沒有想過要選總統。
柯說他「從頭到尾都沒有提出選總統的規劃，但外界每天都有人在做這種民調，實在很奇怪。」。

但是，真正奇怪的還是他自己。雖然宣布確定不連署參選2020總統，在登記截止日下午，柯爸柯媽突然跑到中選會，要替他登記參選，卻逾時無法登記，還在那兒吵了一架，隨後柯文哲也現身中選會，說是去找媽媽。

「遇事不決，量子力學」。是民調測量的光波影響了他的動向？還是，柯媽與柯P之間微妙的量子糾纏，讓外界怎麼也測不到柯的軌跡？

量子糾纏是一種違反直覺的奇妙現象，據說，兩個次原子粒子，即使相隔數十億光年，仍可以緊密地相互聯繫。

無法理解量子是如何遠距糾纏，一點也不奇怪，偉大的愛因斯坦曾說，這個是見鬼了（spooky action at a distance）。

海森堡本人後來也說了，量子力學真正的觀點，並不是測不準，而是不確定。不是測量的問題，而是電子的本性，就是無法擁有固定的位置與動量。

阿北有一次說， 1+1=2 ，是牛頓力學，2=1+1，就是量子力學。
阿北這種量子力學解說，很多人都難以理解，這到底在說三小。

談量子力學，最有名的思想實驗，就是薛丁格的貓。

談量子力學，最有名的思想實驗，就是薛丁格的貓。（取自貼文）談量子力學，最有名的思想實驗，就是薛丁格的貓。（取自貼文）  

量子力學裡，一件事物可以同時處於不同物理狀態（？？？），沒有開箱之前的貓，到底有沒有被遭到變異釋出的毒氣殺死，就是處在既是死的，又是活的疊加狀態（Quantum superposition）。

這真的是不容易理解的事，就像一筆選舉補助款，明明拿去還貸款都還差58萬，又同時可以多到還完貸款，還結餘230萬。

薛丁格的阿北 就怕金流的潘朵拉盒子被打開

薛丁格的阿北，此時正在土城的箱子裡，檢方的偵測器，何時能偵測粒子衰變，能否打破裝有金流的潘朵拉盒子，外界都在猜，正處在圖利和受賄的疊加狀態下的阿北，打開箱子後，會以什麼的罪名走進法院，接受審判。

#薛丁格的阿北
#我很負責任的說
#我真的看不懂量子力學是什麼

（作者為資深媒體人）
本文經授權轉載自高政義臉書

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