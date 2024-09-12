健康醫療網》男性罹攝護腺癌機率追過肝癌！醫籲：40歲以上「必做1事」防範

攝護腺癌症狀往往不明顯，因此鼓勵40歲以上的男性，積極洽詢醫療人員，共同討論是否展開定期篩檢，如有異常者請勇敢放下心中顧慮，並有信心地接受診斷與治療。

攝護腺癌，也就是前列腺癌，向來是一個國人們熟悉而常見的癌症。在台灣，因為病毒性肝炎的防治，使得肝癌發生率逐年降低。而攝護腺癌的「年齡標準化發生率」，也自2017年開始追過肝癌，成為第4名容易發生的癌症。

攝護腺特異抗原 偵測攝護腺疾病腫瘤標記

臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師沈恆立提醒，「攝護腺特異抗原」是偵測攝護腺疾病相當敏感的腫瘤標記，也常用來篩檢攝護腺癌。許多民眾一旦發現抗原的指數升高，往往會顯得非常焦慮，甚至逃避，不想跟醫生討論這個問題。這可能是因為對於未來的診斷與治療，充滿了未知與不確定感，所造成的結果。

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攝護腺癌，也就是前列腺癌，向來是一個國人們熟悉而常見的癌症。（freepik.com）

攝護腺切片 利用細針採樣無明顯傷口

首先，一般人聽到「攝護腺切片」，想到要把攝護腺切成一片一片的，會覺得真是一個恐怖的手術。沈恆立表示其實不然，切片方式就跟抽血一樣，是用細針採樣在外表並不會留下明顯傷口，而且過程中可以採用適當麻醉，睡一覺醒來，採樣就完成了，也不會感覺到明顯痛苦。

如果切片之後發現是癌症，那人生豈不是變成黑白的？

沈恆立說明，大多數攝護腺癌的病情，相較於其他癌症來說，顯得較為溫和。往往採用輕鬆的治療方法，也不一定要開刀，就能夠在兼顧生活品質的前提之下，妥善控制病情，甚至痊癒。

其次，在切片過程中，是否會造成腫瘤擴散，使得病情加重呢？其實每一種腫瘤特性並不相同，因為攝護腺切片而造成腫瘤擴散機率非常小，反而是不去切片，拖延了病情，才更危險。

40歲以上的男性 定期檢查為不二法門

沈恆立提醒，攝護腺癌症狀往往不明顯，因此鼓勵40歲以上的男性，積極洽詢醫療人員，共同討論是否展開定期篩檢，如有異常者請勇敢放下心中顧慮，並有信心地接受診斷與治療。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 男性罹攝護腺癌機率追過肝癌！醫籲：40歲以上「必做1事」防範

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