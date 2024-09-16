胡，怎麼說》黃、朱要的是︰貪污免責權！

◎ 胡文輝

黃國昌、朱立倫在拚什麼？白黃、藍朱聯手真要的就是︰在野黨魁「貪污免責權」！

不法利益高達二百億元的京華城弊案會發生，就是因柯文哲、沈慶京兩個「黑洞」，權錢相結、同流合污，彭振聲、應曉薇、黃景茂等環繞柯沈兩黑洞意旨旋轉，才會容積率給到爆的八四○％。這當然是政商共犯結構犯罪！

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白黨為救出涉貪污圖利罪嫌，辦案檢察官聲請、法院裁定羈押的黨魁柯文哲，政治無限上綱，全面動員在街頭、立院、網路、藍白紅媒體，無所不用其極的施壓司法、無證據就血口亂噴政治追殺、司法迫害云云…。

朱立倫、馬英九、傅崐萁等所謂藍黨長輩、大老，暗裡明裡援柯，抹黑偵辦京華城弊案的檢廉，更傳出黨中央施壓追查京華城弊案的北市議員游淑慧、鍾小平噤聲，「大局為重」，不要再揭弊、不要砲打柯文哲…。

要問白黨現在的「帶頭大哥」黃、藍黨朱、馬、傅，在野黨魁有貪污「免責權」嗎？當然沒有！無論執政黨、在野黨的老大或誰，都沒有貪污免責權，陳水扁被押被判刑被關、鄭文燦被押…。白黃藍朱聯手在為柯文哲爭什麼？說穿了，你們要的竟是在野黨魁「貪污免責權」！

黃國昌、朱立倫在拚什麼？白黃、藍朱聯手真要的就是︰在野黨魁「貪污免責權」！（報社合成／資料照）

要問仍挺柯的「小草」，京華城不法利益二百億元，天上掉下來落到沈慶京嘴裡？當然不是！是「柯文哲的手」送進「沈慶京的嘴」，二百億大肥肉沒給你我、沒給他人，只給沈慶京！柯文哲為首的政商貪腐集團，違反法令，圖利事證，彰彰明甚，貪污圖利到無法無天境地，小草竟要為他爭「貪污免責權」！

要問被政治宗教洗腦的「衰草」，你們堅信「阿北」教主清白，但只要用肚臍、腳趾頭思考即知，在科層嚴密的公務體系，沒有柯市長指示、授意、下條子，二百億元怎會送進沈老闆的嘴？沈有罪、共犯結構核心的柯文哲怎麼可能獨自清白？衰草們被利用，明裡救柯教主、暗裡救不法獲利二百億沈慶京！

要問白八立委，你們為救在押貪污嫌犯兼黨魁，竟妄用人民付託的權力，威脅刪掉法務部、檢調廉、監院、總統府預算，杯葛大法官及考院人事案，意圖癱瘓中華民國政府，你們都吃了中共國台辦餵的孟婆湯嗎？竟一鼻孔出氣，紅白藍共同造謠「綠色恐怖」！

好膽就直接去當中共走狗，但也改變不了柯文哲涉圖利沈慶京二百億的事實！

（作者為資深媒體人）

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