自由開講》企圖凍結總統府預算！談民主憲政與「司法正義」主張

◎陳逸南

依自由時報9月15日A3版「民眾黨立委：提案凍結總統府預算」報導指出，民眾黨14日在嘉義聲援柯文哲，逾百名「小草」齊聚。立委張啓楷演講時表示，總統賴清德二○○八年任民進黨立院黨團幹事長時，曾對特偵組聲押前總統陳水扁一事，批評不應以押人取供做為偵查手段。在賴清德沒有表態支持司法人權、到立法院進行國情報告之前，他將提案凍結總統府預算。

民眾黨假帳、京華城案風波延燒之際，民眾黨立委張啟楷（左）近日卻表示將提案凍結總統府預算。右圖為賴清德總統。（報社合成／資料照，總統府提供）

前述張啓楷立委的見解，實在有欠公允。按立法委員的職權與總統有所不同，賴清德先生以前擔任立法委員時，他對於特偵組聲押前總統陳水扁「司法正義」的主張，到了目前賴清德先生擔任總統仍要保持一致，在邏輯上是行不通的。何況「柯文哲圖利案」目前在偵辦當中，總統能作指示嗎？法律案件依憲法及法律規定辦理，不能讓政治力介入，以及防止「民粹審判」之發生，這是民主憲政國家的常態，難道張立委不瞭解嗎？

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有關總統到立法院進行國情報告，依憲法增修條文及「立法院職權行使法」（民國97年法）之規定，應尊重總統到立法院進行國情報告的主動權，以免逾越憲法賦予立法院之職權。按新修正之「立法院職權行使法」目前在釋憲中，尚未定案，併予指明。

平心而論，張啓楷立委利用總統到立法院進行國情報告之前，作為提案凍結總統府預算之理由，意圖作為「柯文哲圖利案」偵辦之干預壓力，有違民主憲政原則，值得探究。

（作者為仲裁人）



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