自由開講》國土計畫法拼2025上路 國土管理迎向新紀元

◎李妍慧

表定將於2025年5月正式實施的國土計畫法，因部分縣市遲未交國土功能分區圖，能否如期上路，仍在未定之天。弔詭的是，國土計畫法是馬英九總統任內，國民黨佔立法院多數席次時所通過的法案；如今未交國土功能分區圖的縣市，卻多以國民黨執政為主，更不乏政客辯稱本法「判農地死刑」、大開「土地種姓」制度，好不諷刺！

國土計畫推動目的，是為了因應氣候變遷、確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，以追求台灣永續發展，並補足現行區域計畫因個案、零碎性開發，導致分區管制形同虛設的缺點。

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表定將於2025年5月正式實施的國土計畫法，因部分縣市遲未交國土功能分區圖，能否如期上路，仍在未定之天。圖為農地示意圖，與本文無關。（資料照／彰化縣府提供）

國土計畫正式上路前，現制以區域計畫、都市計畫為主，區域計畫、都市計畫跟現在部分縣市在吵的「縣市國土計畫」、「國土功能分區圖」一樣，每5年通盤檢討。既然新舊制都是每5年進行通盤檢討，為何部分縣市不樂見國土計畫法正式上路？其中一個原因是，現行區域計畫法，縣市能就自身需求進行個案開發，未來國土計畫法上路，形同堵死縣市的個案開發機會，想變更土地分區，必須等5年一次的通盤檢討。這當然影響未來縣市長開發土地的空間。

至於部分縣市長主張的「判農地死刑」？國土計畫法上路，炒地行為都不見能完全消失，只是無法恣意變更土地分區，何來「判農地死刑」？縣市政府圖謀開發土地賺取更大地方經濟發展機會，無可厚非，但不應該是口口聲聲重視土地、重視農業與農民，實際上卻只想把農地視為地方開發工具的做法。

面對農業縣市盼有更多配套與資源進駐，農業部已表態，將優先配置農業施政資源投入「農業發展地區」，並推動生態服務堆疊式給付制度，確保農民權益。台灣歷來不乏風災，為了台灣永續發展，推動國土計畫，復育環境敏感與國土破壞地區、促進資源與產業合理配置，以確保國土的安全妥善利用，絕對是對的路。

即便這個議題多聚焦於農地價值多寡，而非立法時談的追求土地永續發展，國土計畫法上路，對於台灣土地利用長期發展，絕對是最大保障，盼民間勿有先入為主的負面偏見，讓法案順利推動，才是國土之福。

（作者為台灣新政協會理事長）



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