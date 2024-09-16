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社論》柯文哲案引爆的台灣民主危機

2024/09/16 05:30

京華城案愈滾愈大，與柯文哲政治獻金案形成共伴效應；前台北市長柯文哲在其中扮演的角色，更是這些案件的關鍵，勢必衝擊國內政治板塊。柯案造成的影響︰一是，該黨對小草的「居住正義」與批判財團「拿刀叉吃人肉」等訴求，勢必因柯放行京華城大幅容積獎勵，以及與京華城負責人沈慶京的親近關係，而全面崩毀。其二，藍營高層因白八席在國會的投靠，而嚐到全面輾壓民進黨的政治紅利，因而進行政治豪賭，力挺柯的清白。此舉不但破壞台灣的司法獨立，更意圖延續藍白合進行國會擴權。

事實上，分析柯案的政治效應，除了該黨的人設崩解，以及藍營高層有意繼續鞏固藍白合的戰略合作架構，更有民眾黨宗教化傾向，以及尋求外力介入，特別是中國的助力，對台灣主權獨立形成障礙。以下逐項細部探究。首先，柯文哲崛起政壇十年，已在兩任台北市長及總統大選中，展現強大的政治實力，可謂現階段第三勢力的代表。但柯與民眾黨的基本設定，仍彷彿是一張白紙的政治素人，卻為擴張政治版圖吸納一些爭議性人物，成為藏污納垢的「民眾堂」，仍強辯接納更生人，甚至自比耶穌會，再搭上「科學、理性、務實」的包裝，以及對柯的個人崇拜，黨內民主相較於民進黨不僅瞠乎其後，甚至也未能與威權的國民黨比肩。可以說，柯與民眾黨的發展走向，充斥著濃厚的政教合一氛圍。但柯涉入弊案，成為民眾黨創黨以來最大危機。

柯文哲崛起的主要訴求與形象包裝是︰「清廉」、「公開」、「透明」，甚至早上七點半開會，都被形塑為「勤政」的徵象，加上個人思維與談吐不拘一格，常有驚世駭俗之言行，成就當年打敗大連艦隊的政治傳奇。但「眼看他起高樓、眼看他樓塌了」，柯選戰首次大勝，志高氣昂，自認可以經由權謀而非理念爭取各方人馬，以壯大陣容，進取總統大位。自此，「改變成真」的初心逐漸變質，忠良之士紛紛求去，部分財團（財團也是市民）則私下往來熱絡。這些是京華城等弊案為外界強烈質疑的背景因素。柯欲結交有錢、有力者，形成問鼎大位的主力；但與小草的距離卻漸行漸遠。一個強調居住正義及強烈指責財團的政治人物，卻被發現放寬京華城容積的不當利益達兩百億元，而且，與多位財團負責人密切往來，如何向小草交代？因為無法對支持者釋疑，民眾黨選擇宗教化，強化對「教主」的個人崇拜，作為民眾黨度過崩盤危機的凝聚劑。

司法積極偵辦柯案，對柯文哲所營造的形象是一大重創，嚴重者有毀黨之虞。台灣的司法改革雖然不彰，但其弊大抵與司法人員的操守，或者威權時代遺留的黨國遺毒有關；然而，指摘執政黨可以操控司法迫害異己，顯然是一種過度的想像或刻意的污衊。探究柯案的真相，最好的途徑是由司法單位的偵辦。但不管真相為何？司法偵辦卻形同一種凌遲，將導致柯的人設破毀，因此民眾黨選擇將之提升到政治迫害層次，或可穩住部分小草，也讓友軍藍營的聲援具有正當性，是一種必然祭出的自衛策略。可悲的是，司法案件被民眾黨操作為政治對抗，而身為國會最大黨、曾經的百年執政黨，國民黨竟然不明是非，雖有黨籍民代揭發此案，但高層朱立倫與馬英九顯然最在意藍白合的大局，因此寧可無視真相黑白，一味聲援柯文哲，對之伸出善意之手，並約束黨內揭弊者莫再大作文章，以免事態擴大，難以收拾。司法不但是社會正義的最後防線，也可防止不循體制的政治對抗引發的動盪，但藍白卻只有政治利益，不願捍衛司法正義，將使得台灣民主陷入危機。

其實，柯案引發的效應，應觀察中共趁機而入，甚至有人放出美國介入的假消息，以期柯文哲脫離困境。中共實施一黨一人的專制獨裁，視民主、司法為無物，可以完全反映它對柯案的表態；而它對柯案的反映，事實真相絕非關切重點，而是其親中盟友能否挺住？自柯文哲提出「兩岸一家親」，中共對其接受度甚至贏過藍營政治人物，寄望藍白合可以打敗民進黨，取得政權，以迎合中共的一個中國原則與九二共識。這種策略固然因藍白破局而失敗，但中共依舊不改此一對台架構，仍對柯迴護有加。因此日前，國台辦竟公開指責，柯案是賴清德大肆製造綠色恐怖，追殺不認同民進黨與台獨的各界人物。中共有此反應，外界並不感到意外；然而，有一些醜陋事態仍在發展之中，試圖影響、破壞台灣的司法威信。例如，國民黨前外交官介文汲與馬辦基金會執行長蕭旭岑均指出，美國AIT將出手介入，卻遭AIT否認，也反映特定藍營希冀透過國際力量，對民進黨政府施壓。凡此，在在顯示柯案偵辦將造成國內政治板塊大挪移，也可能成為中共趁機而入的破口，值得關注。

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