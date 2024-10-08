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自由廣場》應增教師嘉獎 但勿授權學校自辦

2024/10/08 05:30

◎ 蔡志鏗

教育部近日研修「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，並召開諮詢會議。全國教育產業總工會理事長林碩杰受訪指出，目前教師難以獲得嘉獎，建議應仿效台中市教育局做法，將小功以下的獎懲案件授權學校自行核定，並取消嘉獎名額的限制。

身為出身教育界的行政人員，我贊同多給教師嘉獎和鼓勵，但我強烈反對授權學校自辦敘獎，因為這樣做，會破壞制度，甚至讓教育界受到傷害。

目前一般教師確實少有獲得記嘉獎的機會，除非參與校外活動或行政工作，否則幾乎無法得到嘉獎。因此，增加基層教師的嘉獎機會，對提升士氣有其必要。

筆者在舊時台北縣服務時，當時教育局要求學校每學期提報三分之一導師，稱為「默默奉獻老師」，由縣政府進行嘉獎，我有幸成為首屆受獎者。這類嘉獎雖然只是形式上的一紙公文，卻對默默耕耘的教師們是無比珍貴的肯定。

如今的縣市教育局都編制有督學，及榮譽職的聘任督學，筆者建議，教育局可責成督學，視導學校時要發掘表現優異的教師，進而由學校推薦至教育局記嘉獎，這樣的流程既高效又具備尊榮感。

至於我為何反對由學校自行辦理？理由很簡單，若無明確規範，將容易演變成各校的「敘獎競賽」，甚至成為行政干預與排擠異己的工具，最終將破壞獎勵制度的公平性。一旦失去公正性，獎勵制度還不如沒有。

我曾任學校行政主管，深刻體會到，基層教師士氣亟待提升，而嘉獎就是其中的重要一環。建議教育局責成督學深入各校，發掘優秀教師，每年定期進行嘉獎，不僅能鼓舞士氣，還能為校園注入正向的氛圍。

（作者是退休國小校長）

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