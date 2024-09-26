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自由廣場》教師節談 為人師反求諸己

2024/09/26 05:30

◎ 蔡田

本周六是一年一度的教師節，自邁入九月份的敬師月以來，台北市各國小校園充滿各式各樣的敬師活動，在表面熱鬧無比的敬師氣氛背後，存在著值得嚴肅深思探討的問題，那就是「尊師重道」的氛圍是否日趨淡薄？老師的社會地位是否日趨式微？

一般人覺得社會上越來越不尊師重道，老師們的感受尤其深刻，但這個問題並非絕對，而是相對。據筆者長期觀察，儘管處在尊師重道氛圍相對低落的年代，仍有不少老師深受學生和家長的歡迎與愛戴，原因無他，正因他們認知負責的態度，愛護學生的做法，深入學生和家長的內心裡，而為自己贏得好聲譽，老師視學生如己出，學生也敬重老師像父母，好老師受歡迎是不分過去、現在與未來，端視老師的作為和態度！

「教育是人教人、人傳人、人影響人的歷程」，我始終覺得：老師對學生影響之巨大超乎想像，那是生命影響生命的歷程，老師能改變學生的不只是生活，更是生命。以我的成長為例，原是鄉下孩子，只因從小學開始，受到很多好老師的啟發，因而從懵懂無知、不知學習是何滋味，一直到初嚐知識甜美果實，再到奮發向學，最後躋身教育圈而奉獻終身，可以說，若非遇到好老師，由於好老師的身教示範，我這個庄腳囝仔於是勵志向老師看齊，自勉要成為受學生和家長尊敬的好老師，最終我也順利圓夢。

俗話說：教育之道，無它，唯愛與榜樣。我和我的老師都努力朝此目標邁進。

好老師應與時俱進，隨著時代改變而調整對學生的態度，並不斷精進教學教法，既善用各種輔導技巧以循循善誘，並借重先進科技以輔助學生學習，讓學生學得更快、記得更牢，應用得更廣大，致力使學生「青出於藍而勝於藍」、無私奉獻的老師是好老師，永遠讓人懷念、惦記一輩子！

筆者在研究所進修時，教授問在場的「老師學生們」，覺得尊師重道越來越淡薄的請舉手，在場者幾乎都有同感，但教授說，尊師重道不是必然，也不能強求，老師們應自立自強，用自身努力和教學績效，來贏得學生和家長肯定，進而樹立尊師重道的氛圍，老師們要懂得反求諸己，而非單方面要求家長和學生要尊師重道，這番話確是真理，令我牢記迄今。試問：老師若不求精進，一律用陳舊教材教導現今學生去適應未來社會，抑或校園常傳不當體罰、性騷等不光彩事件，如何奢求社會尊師重道？

現代的知識來源很普及，老師不再是學生學習知識的唯一管道，身為老師尤應自立自強，用更專業的教育素養、精神和態度，發揮更崇高的教育愛，從而贏得社會、家長和學生的肯定。我始終堅信，只要老師越來越努力精進，績效越來越卓著，那就不用擔心社會不再尊師重道。

尊師重道並非必然，為人師應反求諸己，不斷自我提升，每個老師都朝此目標前進，然後師尊道重矣！

（作者是國小退休教師）

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