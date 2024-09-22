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自由廣場》教師節前省思 為什麼沒人想當老師了？

2024/09/22 05:30

◎ 林政武

過去一、二十年來，為因應少子化可預期的減班後「教師超額」的問題，各校控管一定比例的正式教師缺，改聘代理教師行之多年。但，習慣是一件很可怕的事情，它會讓許多不合理的事情成了理所當然。

全台教師荒越來越嚴重，不分正式、代理、代課，未來若沒有新血的注入，將出現嚴重的人力斷層，政府必須有所作為。示意圖。（圖取自freepik）全台教師荒越來越嚴重，不分正式、代理、代課，未來若沒有新血的注入，將出現嚴重的人力斷層，政府必須有所作為。示意圖。（圖取自freepik）  

以政府的角度而言，可以節省人事成本，用最節省的方法解決超額減班這個棘手的問題；以學校主管的立場，可以找到年輕又聽話的新人，遇到校內正式老師沒人要承擔的職缺，丟給代理老師就對了；一切是如此的理所當然，直到這幾年，風向逐漸改變，不分市區偏鄉，不分科目，許多學校開出的代理代課缺，直到開學前都乏人問津，問題出在哪裡？

有網友熱心整理民國一○一年至一一一年的「中華民國師資培育統計年報」，並將每一年全台灣的「中等共同學科首登專長與任職之情況」做成趨勢圖，發現各科的首登專長人數均呈穩定下降的趨勢，再過幾年，想要投入教育界考教甄當老師的新人將趨近於○，或許現在還不是情況最糟糕的時刻，也還有為數不少的代理代課老師當救援投手，或者是半強迫的請圍牆內的正式教師共體時艱，超鐘點吃下課務，只要能夠確保講台上有人站著上課就行了，至於教學品質跟學生的受教權，有沒有受到影響，大家心知肚明。

代理教師面對不友善的工作環境以及未來的不確定性，這些代理教師真的願意一直留下來嗎？更別提數十年來只調過一次五％的鐘點費，根本吸引不了優秀的人才前來報考代課教師，某校校長在臉書發文，看到暑假在學校附近搖飲料的大學畢業生，開學後站在講台上課，真不曉得該哭還是該笑。

政府力推的各項教育政策以及課綱的理念，都得靠基層教師來推動跟執行，各行各業都一樣，要能夠吸引人才，首先必須開出能夠吸引人才的工作條件，全台教師荒越來越嚴重，不分正式、代理、代課，未來若沒有新血的注入，將出現嚴重的人力斷層，政府必須有所作為，針對勞逸不均、不合理的薪資、鐘點費盡速做出調整，教師節將屆，老師們不需要的是行禮如儀的敬師活動，需要的是實質的鐘點費及導師費調整。

（作者為現職國中教師）

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